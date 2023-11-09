الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

أخبار غزة الآن، أكدت الخارجية الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل أن معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

إطلاق سراح الرهائن في غزة

وتابعت: "نأمل أن نستمر في تهيئة الظروف لإطلاق سراح بعض الرهائن في غزة".



ولفت إلى أن الهدنة الإنسانية ستسمح بمغادرة المدنيين مناطق القتال وتدفق المساعدات وإطلاق سراح الرهائن.

موافقة إسرائيل علي الهدنة الإنسانية

وأضافت: موافقة إسرائيل على هدنة إنسانية هي نتيجة مباشرة للمحادثات التي أجريناها.

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هدنة إنسانية في قطاع غزة

هدنة في قطاع غزة، أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن إسرائيل أبلغت أمريكا بأنه لن تكون هناك عملية عسكرية في مناطق شمال غزة خلال فترات توقف القتال التي تبدأ اليوم.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن إسرائيل تبدأ في تطبيق هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات يوميا شمال قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "نعتقد أن الهدنة المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفادت شبكة العربية الإخبارية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة بين واشنطن وتل أبيب

والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في قطاع غزة قد يساعد في تأمين إطلاق سراح بعض المحتجزين.

ومن جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة بعيدًا عن قضية الرهائن والأسرى.

وكان البيت الأبيض، أعلن مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مناقشة هدن تكتيكية بقطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

رد حماس على مستقبل حكم غزة

وفي سياق التطورات المتسارعة للأحداث، قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".