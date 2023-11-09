الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

يزيد من قوة حماس، جنرال أمريكي يحذر من إطالة أمد الحرب في غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

الهجوم البري على غزة،  حذر مسئول عسكري أمريكي كبير، اليوم الخميس، الرئيس جو بايدن من إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


جنرال أمريكي يحذر من إطالة أمد الحرب في غزة 

وقال الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وكبير المستشارين العسكريين للرئيس جو بايدن، إن التوصل إلى حسم أسرع للقتال في غزة قد يساعد في تقليص فرص انضمام المدنيين إلى صفوف المسلحين الفلسطينيين.


وأوضح الجنرال الأمريكي، أن هدف دولة الاحتلال المعلن من حملتها العسكرية في غزة وهو التدمير الكامل لحركة حماس المسلحة التي تدير القطاع كان "أمرا كبيرا جدا".


وأضاف براون أن إسرائيل تركز على استهداف القيادة العليا لحماس وهو ما قد يتحقق بسرعة أكبر. وفي أول تصريحات مفصلة له عن الصراع المستمر منذ شهر قبل وصوله إلى اليابان اليوم الخميس، "أعتقد أنه كلما طال أمد هذا الأمر زادت الصعوبة".

 

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الهجوم البري على غزة 

وردا على سؤال عن مدى خشيته من أن يتمخض تزايد عدد القتلى الفلسطينيين عن دفع المدنيين للانضمام إلى صفوف المسلحين، قال براون "نعم، الأمر كذلك إلى حد كبير. وأعتقد أن هذا أمر يتعين علينا الانتباه له".


لكن براون لم يقترح مدة قصيرة معينة للحملة أو مدة معينة لاستمرار العملية الإسرائيلية في غزة.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت تقارير إعلامية عبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت عشرات الآلاف من قذائف المدفعية إلى إسرائيل،  في إطار الدعم المقدم لتل أبيب في ظل  استمرار العدوان  الغاشم على قطاع غزة.

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