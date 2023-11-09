أسرع علاج لنزلات البرد، التغذية الجيدة والراحة التامة خاصة للصغار

اسرع علاج لنزلات البرد، فى فصل الخريف تنتشر نزلات البرد والإنفلونزا خاصة بين الصغار نتيجة التقلبات الجوية التى تضعف المناعة.

واسرع علاج لنزلات البرد، عادة يكون من خلال بعض الأكلات والوصفات الطبيعية، وهو ما تحرص عليه الأمهات مع الصغار الذين يعانون فى الخريف الذى يصادف فترة الدراسة.

وهى الفترة التى تنتشر خلالها نزلات البرد والإنفلونزا بين الأطفال، بسبب اختلاطهم فى الفصل طوال اليوم الدراسي.

الراحة التامة أولى مراحل علاج نزلات البرد

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن أسرع علاج لنزلات البرد، هو الراحة التامة حيث عدم الذهاب إلى العمل عند الشعور بالتعب، ويجب على الأمهات عند ملاحظة اى أعراض على الطفل مثل السخونة أو الرشح أو السعال، أن تمنع نزوله إلى المدرسة لحين شفائه لعدم زيادة الأعراض عليه وتجنب حدوث أى مضاعفات وأيضا عدم نشر العدوى بين زملائه.

Advertisements

اسرع علاج لنزلات البرد، فيتو

أسرع علاج لنزلات البرد

وأضاف السيد : إن أسرع علاج لنزلات البرد، اتباع الخطوات التالية:-

تناول الخوافض والمسكنات وعدم تناول المضادات الحيوية إلا تحت إشراف طبي.

تناول مصادر فيتامين سي والزنك، لأنها عناصر مقوية لجهاز المناعة وتساعد فى الشفاء سريعا من نزلات البرد والأنفلونزا.

تناول الشاى بالليمون الدافئ وهو من أقوى المشروبات التى تساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا سريعا.

تناول مشروب الليمون الدافئ المحلى بالعسل أيضا مقوى جيد للمناعة ويساعد فى علاج نزلات البرد والإنفلونزا سريعا.

الراحة التامة لحين الشفاء، لأن الجسم يكون متعبا وأى حركة تزيد من ضعف المناعة وتجعل الفيروس أقوى على الجسم.

الجلوس فى مكان جيد التهوية، لأن تجديد الهواء فى المنزل يعجل بالشفاء.

تناول المشروبات الدافئة على مدار اليوم مثل الينسون والتليو والنعناع والزنجبيل فجميعها مشروبات مهمة تقوى المناعة.

شرب شوربة الدجاج بالليمون كثيرا، فهى تقوى المناعة وتساعد الجسم فى مقاومة الأمراض خاصة نزلات البرد والإنفلونزا وتخفف من أعراضهم.

تناول البروتينات والخضراوات والفاكهة الطازجة التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى الشفاء سريعا.

إضافة الثوم الطازج إلى الطعام فهو مضاد حيوى طبيعي يساعد فى مقاومة الأمراض والالتهابات ويقوى المناعة.

الابتعاد عن الأتربة وتيارات الهواء المباشرة التى تسبب ضعف المناعة مايؤخر بالشفاء بل ويمكن أن يسبب حدوث مضاعفات.

تنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية والنوم للحفاظ على قوة الجهاز المناعي.