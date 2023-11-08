الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الصحة: إصدار أكثر من 7 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 7 ملايين و113 ألفا و362 قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 32 مليارا و495 مليونا و645ألفا، وذلك خلال الفترة من أول نوفمبر 2021 حتي نهاية شهر أكتوبر 2023.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمة صحية متكاملة علي نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.

إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 3 ملايين و193 ألفا و481 مواطن، مشيرا الى ان هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى، موضحًا أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والباطنة، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).

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وأشار"عبد الغفار" إلى أن تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وكافة الجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، فقد تم التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج علي نفقة الدولة من ضمنها، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الاطفال 57357، مستشفى الكبد المصرى بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الاورام.

المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة

وأكد"زيدان" أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى ال48 ساعة في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي. 

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