7 أكلات تساعد في علاج الأنيميا عند الأطفال
أنيميا فقر الدم من الأمراض المنتشرة بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والمجهود الزائد حيث يحتاج الطفل إلى العناصر الغذائية المهمة يوميا.
وأنيميا فقر الدم من الأمراض التى تؤثر على نمو الطفل وتركيزه ما يجبر الأمهات على الإهتمام بعلاجها حفاظا على صحة الطفل.
7 أكلات تساعد فى علاج الأنيميا عند الأطفال
وقال الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه على الأمهات الاهتمام بتقديم مصادر الحديد بجانب المكملات الغذائية للأطفال لمساعدتهم فى علاج أنيميا فقر الدم سريعا، ومن أهم الأطعمة الغنية بالحديد:
- العسل الأسود
- الكمثرى
- التفاح
- الكبدة
- الباذنجان
- السبانخ
- الموز
علاج أنيميا فقر الدم عند الأطفال
وهناك خطوات عديدة يحب اتباعها لعلاج أنيميا فقر الدم عند الأطفال، منها:-
- إعطاء الطفل دواء يحسن من امتصاص الجسم لعنصر الحديد وهو يعتبر من الأدوية المهمة التي يجب أن يحصل عليها الطفل لمدة 3 شهور.
- يجب حصول الطفل على مكمل غذائي يحتوى على الحديد لفترة محددة تحت إشراف طبي وهى تمده بجرعات الحديد اللازمة التى تساعده فى علاج أنيميا فقر الدم.
- يجب على الأم هنا الإهتمام بتقديم طعام صحى غنى بالعناصر الغذائية المهمة مثل الخضروات واللحوم والفاكهة الطازجة والبقول وجميعها تحتوى على العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للنمو بشكل صحى وعلاج أنيميا فقر الدم.
- اللحوم الحمراء مهمة للصغار كثيرا فهى تقوى عضلاتهم وتساعدهم على النمو بشكل صحى وتمدهم بالنشاط والحيوية، كما أنها تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم عند الأطفال سريعا.
- الاهتمام بتنظيم مواعيد الوجبات الرئيسية، للطفل وكذلك مواعيد النوم
الإكثار من تقديم مصادر فيتامين سي للطفل لأنها تحفز الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد.
- ممنوع تقديم الوجبات الجاهزة للطفل واعتمادها كغذاء صحى لأنها غير طازجة وتفتقر لأى قيمة غذائية.
- تقديم العصائر الطبيعية للطفل التى تمده بالحديد مثل الكركدية بالعسل، والبنحر بالبرتقال والتفاح وكذلك عصير الجزر بالبرتقال، والفراولة والموز وجميعها تحتوى على الحديد والعناصر الغذائية الأخرى التى يحتاجها جسم الطفل.
أسباب انتشار أنيميا فقر الدم بين الأطفال
وأنيميا فقر الدم عند الأطفال منتشرة لأن جسم الطفل فى فترة النمو يحتاج إلى جرعات كبيرة من الحديد ومع التغذية الخاطئة يقل الحديد بالجسم وبالتالى تنقص كرات الدم الحمراء، وتحدث أنيميا فقر الدم.
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