قبل موسم الشتاء، ​هيئة الدواء المصرية تحذر من خطورة حقنة البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام ما يسمى شعبيًا «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطًا من: المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم. ​

وأكدت هيئة الدواء المصرية في تحذير جديد اليوم أن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعد على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص. ​

​الاستخدام الأمثل للأدوية

وأوضحت أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدى، وتنبه هيئة الدواء المصرية لخطورة الإفراط فى استخدام الكورتيزون؛ حيث أنه يسبب ضعفًا في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم. ​

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​وأشارت إلى أن المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاومًا لها على المدى البعيد. ​

​الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة

وشددت على أن الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى. ​

تطعيم الإنفلونزا

وتنشر فيتو س وج عن كل ما يتعلق بتطعيم الإنفلونزا

١- هل يجب تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الإنفلونزا أم جرعتين؟

تطعيم الإنفلونزا يؤخذ جرعة واحدة سنويًا، ولكن هناك فئات يجب أن تحصل علي جرعتين وهم الأطفال الذين عمرهم أقل من ٩ سنوات ولم يسبق لهم التطعيم بجرعتين من قبل في حياتهم حتى ولو جرعتين على موسمين او الأطفال أقل من تسع سنوات ولا تتذكر الأم هل تم تطعيمهم من قبل ام لا.

٢- متى تبدأ مناعة الجسم في الحماية من فيروس الأنفلونزا بعد تناول التطعيم؟

المناعة الكاملة تتحقق بعد أسبوعين من التطعيم، وتستمر لستة اشهر، بعدها تبدأ تقل تدريجيًا، لذا يتم الحصول على تطعيم الإنفلونزا مرة سنويا

٣- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا في الإصابة بالأنفلونزا؟

إطلاقا لأن التطعيم معطل أي يستحيل أن يسبب المرض، ويمكن تفسير الإصابة بنزلات البرد بعد تناول التطعيم من خلال عدة أسباب منها:

- ـن متلقي التطعيم كان في بداية الإصابة بنزلة برد وظهرت الإصابة بعد التطعيم

- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في ذلك الوقت

٤- هل يسبب تطعيم الإنفلونزا أي أعراض جانبية؟

يمكن ان يسبب تطعيم الإنفلونزا ارتفاع حرارة بسيط طفيفة او احمرار حول مكان الحقنة.

٥- هل يمكن تغيير نوع تطعيم الإنفلونزا في الجرعة الثانية إذا لم يتوفر نفس النوع؟

يمكن التبديل بين الأنواع.

٦- هل التطعيم مسموح بيه لمرضى التصلب المتعدد MS؟

يمكن لمرضي التصلب المتعدد الحصول على تطعيم الإنفلونزا

٧- هل مسموح بتطعيم الإنفلونزا لمرضى السرطان؟

يمكنهم تناول التطعيم.

٨- هل يجب تناول تطعيم الإنفلونزا في شهر أكتوبر فقط؟



يمكن في أي وقت تناول تطعيم الإنفلونزا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوبة على العبوة، وتعمل المناعة بعد أسبوعين من الحقن وتستمر سته اشهر على الأقل.

٩- هل يمكن للحامل تلقي تطعيم الإنفلونزا؟

يوصي الأطباء به خاصة في الستة أشهر الأخيرة من الحمل.