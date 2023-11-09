غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة الآن، أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم الخميس، باستمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر.

وكانت شبكة «العربية» الإخبارية، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال، اليوم الخميس، إنه لا يخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه أشار إلى إمكانية تنفيذ هدنة تكتيكية للأغراض الإنسانية، وذلك وفق تعبيره.

العمل على وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن لدولة الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها، مبينا أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة.

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وأكد ماكرون خلال مؤتمر دعم غزة، أن حماية المدنيين في غزة أمر أساسي لا تراجع عنه ولا يمكن المساومة عليه، معربا عن أمله في الوصول لمبادرة إنسانية تحقق تقدما ملموسا في غزة.

ووصف ماكرون الوضع في قطاع غزة بالخطير، معقبا بقوله:" نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف لإطلاق النار"، مشددا على أهمية عدم السماح بانضمام أطراف أخرى للصراع الدائر في غزة كداعش والقاعدة.

وأشار ماكرون إلى أن مبدأ حل الدولتين يخدم أمن إسرائيل ولن نحيد عن حق الفلسطينيين في دولتهم.

انطلاق مؤتمر دعم غزة في فرنسا

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن عقد "مؤتمر إنساني" في التاسع من نوفمبر الجاري بباريس، بشأن المدنيين في قطاع غزة.

وأكد ماكرون أن هذا المؤتمر الإنساني يعقد في إطار منتدى باريس للسلام، مضيفا "ندعو إلى هدنة إنسانية، لأن مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين".

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، كانت ثلاثة مصادر دبلوماسية قالت في وقت سابق، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا لصالح السكان المدنيين في غزة في التاسع من نوفمبر.

وأفاد دبلوماسيان بأن المؤتمر، الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء بالإضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية.

وقال الدبلوماسيون إن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة لكن ليس من المقرر أن تتم دعوة إسرائيل.