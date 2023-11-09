الصحة الفلسطينية تكشف آخر حصيلة للشهداء في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

اقتحام مخيم جنين، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، إن 8 فلسطينيين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت مدينة ومخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.

كما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى إصابة أكثر من 14 آخرين.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ مداهمات "لمكافحة الإرهاب" في جنين لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية

واندلعت مواجهات مسلحة في مخيم جنين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، وجرفت قوات الاحتلال أجزاء واسعة من البنى التحتية في محيط مخيم جنين.

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من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، و"سقط قتلى نتيجة استهدافهم بطائرة مسيرة في المخيم"، لافتة إلى أن قوات إسرائيلية كبيرة ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

ولا تزال الاشتباكات جارية في المخيم ومحيطه بجنين. وبحسب "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية تدفع بمزيد من التعزيزات، وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في سماء المدينة.

التزام إسرائيل بتعهداتها بشأن العنف في الضفة الغربية

والإثنين الماضي، زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تراقب التزام دولة الاحتلال بتعهداتها فيما يتعلق بالعنف في الضفة الغربية عن كثب.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، أضاف بلينكن: "لا غنى عن دور السياسة الأمريكية في هذه القضية ونحاول التغلب على التحديات المعقدة".

ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة

وفي وقت سابق من الإثنين الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن ارتفاع حصيلة الضحايا فى غزة مسألة مقلقة، ويتم العمل عليها بشكل يومي مع الجانب الإسرائيلى لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، إضافة إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته تركيا بعد زيارة التقى خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إنه "خلال الأيام المقبلة سنرى نتائج المباحثات، وكيف يمكن أن تتوسع المساعدات لتصل لكل من يحتاجها ولضمان استمرار خروج الأجانب من غزة"، لافتا إلى أنه يتم العمل مع الدول حول كيفية إيجاد ظروف مواتية لسلام دائم، بالرغم من الاهتمام بالأحداث اليومية إلا أنه يتم التفكير فى أعقاب تلك الأزمة وما ستؤول إليه المنطقة.

ضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية

وأضاف أنه يجرى العمل بشكل يومى على قضايا المنطقة لضمان دخول المساعدات والهدنة الإنسانية والتقدم فى مسألة الرهائن، قائلا: "لا نركز على قطاع غزة فقط ولكن هناك قلق حول العنف الذى ينتشر فى الضفة الغربية ونعمل على احتواء تلك التطورات".

كما أوضح وزير الخارجية الأمريكى أن زيارته لتركيا تضمنت بحث العلاقات التجارية بين البلدين والأزمة فى غزة وجهود تقديم المساعدات الإنسانية وتجنب انتشار النزاع لمناطق أو دول أخرى فى المنطقة، والسعي إلى السلام الدائم بين إسرائيل وفلسطين، إلى جانب الدور الذى يمكن أن تقوم به كل دولة حتى لا ينتشر النزاع لدول أخرى.