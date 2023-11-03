بدون إسرائيل، ماكرون يعلن عقد مؤتمر إنساني بشأن غزة الخميس المقبل

طوفان الأقصي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الجمعة، عقد "مؤتمر إنساني" في التاسع من نوفمبر الجاري بباريس، بشأن المدنيين في قطاع غزة.

وأكد ماكرون أن هذا المؤتمر الإنساني يعقد في إطار منتدى باريس للسلام، مضيفا "ندعو إلى هدنة إنسانية، لأن مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين".

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، كانت ثلاثة مصادر دبلوماسية قالت في وقت سابق، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا لصالح السكان المدنيين في غزة في التاسع من نوفمبر.

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وأفاد دبلوماسيان بأن المؤتمر، الذي سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، سيتطرق لقضايا مثل جمع الأموال وتقديم المساعدات الطارئة وإعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء بالإضافة إلى مساعدة الجرحى في غزة من خلال الاستخدام المحتمل للممرات البحرية.

وقال الدبلوماسيون إن السلطة الفلسطينية ستكون حاضرة لكن ليس من المقرر أن تتم دعوة إسرائيل.

إرسال طائرتين عسكريتين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة

كذلك أعلنت الحكومة الفرنسية أن باريس سترسل طائرتين عسكريتين أخريين لنقل مساعدات إنسانية إلى غزة.

ضرورة تنفيذ هدنة إنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بضرورة تنفيذ هدنة إنسانية لحماية المدنيين في قطاع غزة، داعيا دولة الاحتلال بعدم تعريض حياة المدنيين في غزة للخطر.

وقال ماكرون في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي: "مبادرة السلم والأمن ترتكز على مكافحة الإرهاب، وسأقترح على الشركاء الأوروبيين اجتماعا لهيكلة مبادرة السلم والأمن".

وأضاف: "نتعاون مع مصر والأردن في تقديم المساعدات إلى غزة"، لافتا إلى أن الحصار الكامل للقطاع والقصف العشوائي لا يحمي المدنيين".

وتابع: "على إسرائيل أخذ الوقت الكافي قبل الاجتياح البري لغزة، ونواصل بلورة استجابة ملموسة للوضع الإنساني في غزة، كذلك نبحث مبادرة لدعم اقتصادي واجتماعي للسكان في غزة".