الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس شخص ونجله لاتهامهما بقتل جارهما في أسيوط

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

 قررت النيابة العامة بأسيوط حبس شخص ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل مزارع بوابل من الرصاص بسبب خلافات الجيرة.

 وتلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.


وبالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة خلافات الجيرة مديرية أمن اسيوط

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف موظفة عمومية

تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر لسب الخطيب

حبس 3 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

قرار جديد من النيابة بشأن عاطل متهم بحيازة كيلو حشيش في المعصرة

إجراء جديد ضد 3 أشقاء متهمين بحيازة أسلحة بدون ترخيص بالبساتين

بدء محاكمة مرتضى منصور في واقعة سب وقذف جديدة لموظفة عمومية بعد قليل

نظر استئناف سلمى الشيمي على حكم حبسها سنتين، بعد قليل

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

إخلاء سبيل هبة قطب وابنتها في الاعتداء علي موظف أمام مول بالشيخ زايد

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

مصدر بـ الأهلي يكشف موقف كولر من ضم ايبوكا

انفجار كبير في إيلات المحتلة والقوات الإسرائيلية تهرع إلى موقع الحادث (صور)

باسم يوسف يكشف معجزة جديدة تؤكد قرب عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأهلها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع لأقل سعر منذ 12 شهرًا

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

ألمانية فاجأته بتعلم العربي ودخول الإسلام.. أسرار في حياة الفنان أحمد خليل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية