الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

قمة مصرية قطرية بالقاهرة غدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

يزور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد  القاهرة غدا الجمعة لعقد مباحثات قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري بقطاع غزة.


وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي  مؤخرا "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.

Advertisements

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، في حين أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية

التصعيد العسكري الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ تميم بن حمد الشرق الأوسط المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

تعديلات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

استياء فى الزمالك بسبب انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

قمة مصرية قطرية بالقاهرة غدا

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر البسلة والبامية في سوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية