الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة تعدى الشرطة على سيدة والقبض عليها بالشرابية

الامن يكشف حقيقة
الامن يكشف حقيقة تعدى الشرطة على سيدة والقبض عليها بالشرابية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية  حقيقة تعدى الشرطة على سيدة والقبض عليها فى الشرابية بدون وجه حق.

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و تابعت الأجهزة الأمنية،ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء  (أحد الأشخاص - مُقيم بمحافظة القاهرة) بقيام عدد من رجال الشرطة بالاعتداء  على زوجته بالضرب والسب وإلقاء القبض عليها "دون وجه حق".


و  بالفحص تبين عدم صحة ماتم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، بين طرف أول: (4 أشخاص)، طرف ثان: (شخصان) مقيمون بدائرة القسم، وذلك لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، وتم ضبط الطرفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى الإطار القانونى ودون أى تجاوزات من رجال الشرطة،وتم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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