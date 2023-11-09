وكيل تعليم الدقهلية يعقد اجتماعا موسعا مع أصحاب المدارس الخاصة

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماعًا موسعا مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة، لمناقشة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة ووضع حلول لها.

جانب من الاجتماع، فيتو

وجاء ذلك بحضور هانى عنتر وكيل المديرية، وإسماء فودة مدير التعليم الخاص بالمديرية بقاعة الاجتماعات بالمديرية وذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه المدارس الخاصة ووضع حلول لها.

جانب من الاجتماع، فيتو



وأشار شعبان خلال الاجتماع أن التعليم العام والتعليم الخاص وجهان لعملة واحدة، والتعليم الخاص يرفع عبئًا لا بأس به عن كاهل الدولة، مؤكدا على عقد لقاءات دورية شهرية مع ممثلي المدارس الخاصة للمتابعة والتواصل المستمر.

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واستمع وكيل الوزارة، إلى الحضور الذين عرضوا المشاكل التي تواجه مدارسهم، وتم النقاش والحوار في كيفية حلها.



وأكد شعبان على ممثلى المدارس بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص والحرص على سداد مستحقات الدولة والعاملين بها.

وعلى صعيد آخر، كان ترأس هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعا موسعا مع موجهى العموم استعدادا لامتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتحت إشراف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام ومحمد جبارة مدير التوجيه الفني.

ووجه وكيل المديرية خلال الاجتماع عدة تعليمات استعدادا لامتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، مشددا على متابعة أعمال الامتحانات وتقدير المواد ومتابعة نسب المواد.

وأكد عنتر تفعيل الأنشطة التربوية بكافة أنواعها وممارسة الطلاب لها لدورها الهام في صقل شخصيتهم وتنمية مواهبهم ومهاراتهم، ودور التوجيه الفني المحوري في متابعة مخرجات التعلم من خلال تنظيم الدروس النموذجية وتفعيل الدورات التدريبية

ووجه بضرورة عقد ورش عمل للموجهين والمعلمين، لتحقيق تناسق وتكامل مثمر بالعملية التعليمية.