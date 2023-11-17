دمياط بوابة مصر إلى العالم الجديد.. زيادة القدرة الاستيعابية للميناء لـ 10 ملايين حاوية سنويًا.. وخلق فرص عمل جديدة

ميناء دمياط البري، تستهدف وزارة النقل ربط وسائل المواصلات المختلفة مع بعضها في إطار خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة حاليًا وشكلت المواني بنوعيها البحري والبري تحديدا كبير سواء في تطوير المواني القديمة أو إنشاء موانٍ أخرى.

وتلعب المواني دورًا كبيرًا في العملية التجارية سواء الداخلية أو الخارجية سواء في استقبال البضائع من الخارجي أو التداول الداخلي بين الأسواق.

ويعد ميناء دمياط البري أحد أهم المواني المصرية نظرا لموقعه الجغرافي المتميز غرب فرع دمياط على البحر المتوسط فهو نقطة اتصال حيوية في التجارة المصرية وله دور تاريخي في استقبال ونقل البضائع في البحر المتوسط.

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واستعرضت وزارة النقل عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعمال تنفيذ حاجز الأمواج الشرقي لميناء دمياط

وتستعرض "فيتو" أهمية ميناء دمياط في حركة تداول التجارة الداخلية الخارجية وخطة تطوير الميناء، ودوره في دفع الاقتصاد المصري ومشروع تعميق الممر الملاحي ومحطة الحاويات.

ميناء دمياط، فيتو

ميناء دمياط أهم مواني الترانزيت في البحر المتوسط

يساهم ميناء دمياط بنحو 23% من إجمالي حركة السفن بمصر ويعد واحدا من أهم مواني الترانزيت في البحر المتوسط مما جعله يحتل المركز الـ11 في حجم الحاويات المتداولة في شرق المتوسط عام 2018، وهو أول ميناء في إفريقيا والشرق الأوسط يطبق منظومة OPS والتي تعني تزويد السفن المتراكية على الرصيف بالكهرباء وتعد أحد أهم مزاياه التنافسية وكذلك تم تطبيق منظومة JUST IN Tim والتي تعمل على تقليل الزمن المستغرق في تفريغ وشحن البضائع.

الموقع الجغرافي المتميز لميناء دمياط يُكسبه أهمية كبيرة في الحركة التجارية

ويقع الميناء على بعد حوالى 10.5 كيلو مترات غرب فرع دمياط لنهر النيل في البحر المتوسط غرب رأس البر وعلى مسافة حوالي سبعون كيلو متر غرب ميناء بورسعيد وتغطي منشآت الميناء مساحة قدرها 11.8 كيلو متر مربع.

ويبلغ طول قناة ميناء دمياط حوالي 11.4 كم وعرضه 300 متر يتناقص تدريجيًا حتى يصل إلى 250 متر عند بلوغها حاجز الأمواج والعمق 15 مترا.

وعانت المواني طوال السنوات الماضية من عدم الاهتمام والسعي وراء تطويرها واستخدام التكنولوجيا الحديثة داخلها وفي الآونة الأخيرة اهتمت الدولة بالدراسات الخاصة بالمواني وتطويرها كان على رأس الأولويات ميناء دمياط البري.

محطة حاويات تحيا مصر أول مراحل التطوير

يعد مشروع انشاء محطات الحاويات تحيا مصر من أهم محطات تطوير ميناء دمياط وبغلت تكلفة المشروع 4.5 مليار دولار وينفذ الشروع بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا ويبلغ عدد بطاقات التداول 3.5 مليون حاوية سنويًا ومن المتوقع أن تحقق المحطة إيرادات تصل إلى 3.2 مليار دولار خلال فترة الامتياز، ومن المتوقع أن تخلق المحطة 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تطوير الميناء وتعتمد خطة تشغيله على التحالف الأوروبي «يوروجيت ألمانيا كونتشب إيطاليا، هاياج لويد ألمانيا» باستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار ولمدة 30 عاما.

ميناء دمياط، فيتو

تعميق الميناء الملاحي بتكلفة 1.4 مليار جنيه

يستهدف المشروع تعميق المينا الملاحي الوصول إلى عمق تصميمي 18.5 متر وتبلغ تكلفة المشروع بتكلفة 1.4 مليار جنيه مشروع ومن المستهدف إنشاء محطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 خلف الحاجز الغربي.

وزير النقل يستعرض خطة تطوير ميناء دمياط بمؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا

خلال الدورة الخامسة لـمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أستعرض الفريق مهندس كامل الوزير خطة الوزارة لتطوير ميناء دمياط.

قال الوزير خلال كلمته: إن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى والتي تدعم مركز ميناء دمياط كميناء محوري في البحر المتوسط مثل مشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19م وحوض الدوران إلى 18م مما يؤهله لاستقبال أحدث أجيال السفن العملاقة، إلى جانب مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 والتي تصل طاقتها الى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط.

ميناء دمياط مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط

في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل الذى سيحول الميناء إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت ، كونتشيب، هاباج لويد)، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء بإضافة امتداد بطول 1420 م ، وكذا مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الاطماء ومشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 والذى ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالى 3400 م بعمق 18 م وساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2 ومشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف بأطوال أرصفة حوالى 600 م وعمق 17 م وساحة خلفية حوالى 270 ألف م2.

معرض توطين صناعة النقل في مصر

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن شعار المعرض هذا العام هو توطين صناعة النقل في مصر، ولكن هناك العديد من الموضوعات المهمة أيضا وهي تشجيع التجارة المصرية والتصدير للخارج.

وأشار إلى أن وزارة النقل قامت بالتنسيق بين ميناء مصري وميناء إيطالي وشركة مصرية وشركة إيطالية ومع شركات مراكب لتسهيل شحن البضائع للخارج وحققت ذلك بالفعل وأكثر، ومن خلال التوقيعات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات نسقنا بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا للتسهيل التصدير وخاصة الحاصلات الزراعية لذلك كان يجب أن يتم نقلها بجودة عالية لتصل بسلام دون تلفيات من خلال خط الرورو وهي مراكب سريعة مجهزة بثلاجات وأماكن تخزين.

وأضاف أنه تم تسهيل نقل الحافلات التي تنقل الإنتاج من مصر إلى إيطاليا والخارج والعكس وحل كافة العقبات، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب المنتجين والمصدرين لدعم الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف وزير النقل، أن المواني المصرية جاهزة لتحقيق آمال وطموحات شعبنا وتوجيهات الرئيس لزيادة الصادرات وحل كافة العقبات وسنظل نعمل لخدمة وطننا.