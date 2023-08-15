الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء شرق بورسعيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (د)، الصادر في 6 أغسطس 2023، تصديق رئيس الجمهوري عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 165 لسنة 2023، بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.


ونص القرار في مادته الأولى على أن "يمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لشركة قناة السويس للحاويات شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وفق أحكام العقد.

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وتكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

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