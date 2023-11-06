الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

توفير وسائل نقل جماعي لرواد المعرض الدولي الذكي

وزير النقل،فيتو
وزير النقل،فيتو

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023، الذي يقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 5-8 نوفمبر 2023، وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض) بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

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كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها (إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة) بتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا) وذلك من (الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس).

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