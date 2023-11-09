الخميس 09 نوفمبر 2023
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منوعات

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

لحظة دهس الطفل، فيتو
لحظة دهس الطفل، فيتو

تتحدث بيلاروسيا عن مأساة أم متهورة، قامت بدهس طفلها تحت عجلات سيارتها، في حادث مروع.. الطفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات، وتواجه الأم البيلاروسية 4 اتهامات، بعد تسببها في دهسه، ولا يزال التحقيق مستمرًا معها.

عمرها 36 عامًا

ودهست الأم، وعمرها 36 عامًا، من مينسك، بيلاروسيا، طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، أثناء فتحه باب السيارة، محاولًا الصعود داخلها.

وأوضحت كاميرا المراقبة، التي التقطت تلك اللحظة المروعة، أن الأم اعتقدت أن طفلها صعد إلى السيارة، وبدأت الأم تنطلق بها، فانزلق الطفل أسفل العجلات.

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سارعت بحمل الطفل إلى المستشفى، فيتو

الخطأ القاتل

السيدة سارعت بالخروج من السيارة، دون أن توقفها، إذ خرجت مسرعة جراء صدمتها من حدوث مكروه لطفلها بسبب هذا الخطأ القاتل.

وبالتالي اصطدمت السيارة بحائط على جانب الطريق، وهرعت إحدى المارات، حاملة طفلها، لتوقف السيارة.

وسارعت الأم بحمل طفلها، وعادت لسيارتها، لتهرع إلى المستشفى، لإنقاذ طفلها.

الطفل أصيب بجروح عديدة

وأوضحت تقارير، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الطفل أصيب بجروح عديدة، ويتلقى العلاج حاليًا.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وعلى الرغم من أن تلك الواقعة، حدثت منذ أيام في مينسك، إلا أن الشرطة لم تكشف عنها إلا اليوم، ونشرت فيديو عبر موقعها على الإنترنت، كرسالة توعية للآباء، بضرورة أخذ الحذر والحيطة والاحتياطات اللازمة، عند السفر مع الأطفال.

حادث مروري

ووفق الشرطة، تم تحرير 4 بلاغات لمخالفات إدارية ضد الأم، ووجه لها تهم بارتكاب حادث مروري، ومغادرة السيارة قبل توقفها، ومخالفة قواعد نقل الركاب القاصرين، وغياب التأمين الإلزامي.

لكن لم تحدد الشرطة بعدُ العقوبة التي ستواجهها الأم الغافلّة إجمالًا، حيث لا يزال التحقيق مستمرًا.

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