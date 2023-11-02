إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي صباح اليوم الخميس، مما تسبب في زحام مرورى وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث.

وكشف الفحص الأولي أثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج الحادث 12 شخصا.

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وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة.