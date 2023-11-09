يجري في 7 سباقات في 7 أيام في 7 مدن، من أجل زميله

يعتزم مدرب اتحاد الرغبي الإنجليزي، كيفن سينفيلد، الاشتراك في سلسلة من فعاليات الجري، بهدف رفع الوعي بـ"المرض العصبي المتعدد"، الذي يعاني منه زميله روب بورو، وجمع التبرعات الخيرية.

وبالتحديد، قبل عام، أكمل أسطورة "ليدز رينوس" وفريقه، التحدي الثالث، عندما ركضوا من إدنبرة إلى مانشستر، حيث قطعوا أكثر من 60 كيلو مترًا يوميًا لمدة أيام، وينوي حاليًا تكرار التجربة مرة أخرى.

حملة التبرعات

وتمكن سينفيلد وفريقه، منذ عام 2020، من جمع أكثر من 8 ملايين دولار للأعمال الخيرية، من خلال ثلاث فعاليات، وستجمع حملة التبرعات الرابعة والأخيرة، بين عناصر من التحديات الثلاثة السابقة، حيث سيقوم بالجري في 7 سباقات في 7 أيام، في 7 مدن حول بريطانيا العظمى وإيرلندا.

Advertisements

وأشار سينفيلد إلى أنه يقوم بهذه الفعالية برفقة فريقه، لتقديم الدعم لمزيد من الأشخاص الذين يعانون من "المرض العصبي المتعدد"، في جميع أنحاء البلاد.

وتوجه بالشكر لجميع السلطات والمجالس المحلية، التي قدمت دعمها لفعالياته المتلاحقة.

التحدي الأصعب

وطبيعي أنه من الناحية البدنية، سيكون هذا هو التحدي الأصعب بالنسبة لـ"سينفيلد"، لأنه لم يتمكن من القيام بالقدر الكافي من التدريبات بسبب التزاماته في كأس العالم للرجبي.

وابتداءً من يوم الجمعة 1 ديسمبر، سيغادر الفريق ملعب "هيدينجلي" للرغبي متجهًا إلى "يورك مينستر" في المحطة الأولى من التحدي.

بطولة يونايتد للرجبي

والسبت، أي في اليوم الثاني، سيسافر الفريق إلى "كارديف"، لينتهي على أرض الملعب في نهاية الشوط الأول من مباراة بطولة يونايتد للرجبي.

أما في اليوم الثالث فسيبدأ من ملعب ألكسندرا في برمنجهام، المدينة المضيفة لدورة ألعاب الكومنولث 2022، قبل السفر حول برمنجهام، والتوقف في "سانت أندروز" و"فيلا بارك" و"إدجباستون" في طريقهم إلى النهاية في وسط المدينة.

النهاية التقليدية لماراثون لندن

وبعدها مباشرة، سيتوجه الفريق عبر الحدود إلى إدنبره، ثم إلى دبلن، في اليومين الرابع والخامس، ومن ثم التوجه إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا إلى برايتون في اليوم السادس، قبل اختتام التحدي الخميس 7 ديسمبر، بالجري من ملعب تويكنهام إلى المركز التجاري، وهي النهاية التقليدية لماراثون لندن الشهير عالميًا.

وهناك 5 جمعيات خيرية، تدعم التحدي، وهي ترعى الأشخاص المصابين بـ "المرض العصبي المتعدد" وأسرهم، والتي تقوم بالأبحاث لإيجاد العلاجات الفعالة للمرض، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.