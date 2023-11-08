وكيل شباب الدقهلية تكرم المدير الفني للمصارعة بنادي شباب بلقاس

كرمت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، الكابتن أحمد رفعت السيد المدير الفني للمصارعة بنادي شباب بلقاس، وأخصائي التخاطب وتعديل السلوك، والمدرب بمكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتورة نانسي سمير عبد المنعم مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

جانب من التكريم، فيتو

جاء هذا التكريم من الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة للكابتن احمد رفعت السيد، وذلك لجهوده المتميزة فى إنجاح منظومة العمل،بمكتب قادرون باختلاف بالمديرية، من خلال العمل ضمن فريق قادرون باختلاف، وعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام والتأخير اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي وعمل جلسات تخاطب، بالإضافة إلى جهوده في تدريب ذوى الهمم والقدرات الخاصة من أبناء مكتب قادرون باختلاف فى لعبة المصارعة.

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أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال التكريم على أهمية الدور الذي يقوم به الاخصائيات بمراكز التخاطب، فى التعامل مع أبناءنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، والذى يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة ودمجهم فى كافة الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب، ومن خلال اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بذوي الهمم.

جانب من للتكريم، فيتو





وعلي صعيد اخر، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " إدارة البرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات ملتقي الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار "شارك.... الكلمة كلمتك"، بمشاركة 200 شاب وفتاة من أعضاء برلمانى الطلائع والشباب، واتحاد طلاب تحيا مصر، وأعضاء شباب يدير شباب yly، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بالقاعة الكبري بنادى الحوار الرياضي.

أدار الحوار بملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب، السيد ربيع بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وبدأت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، يليه أيات من الذكر الحكيم والقارئ شحاته محمد الشوه، ثم كلمة منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، حيث رحبت بالسادة الضيوف كلا بصفته وإسمه وأعضاء برلمانى الطلائع والشباب وأعضاء طلاب تحيا مصر وأعضاء شباب يدير شباب yly ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وذكرت فى كلمتها أن الشباب هم الحاضر والمستقبل وهم الامل، وحثت الشباب على المشاركة السياسية بفعالية اكتر فى هذه اللقاءات، حتى يتسنى لهم المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

حاضر فى هذا اللقاء الدكتور محمد حجازى أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتحدث عن الشروط الواجب توافرها في المرشح، وعدد المقاعد بالنسبة للسيدات والشباب والشيوخ، وعن السن المناسب للناخب للمشاركة فى الإنتخابات، وعن أنواع السلطات، وعن الغرامة التى فرضت قبل ذلك هل تم تنفيذها ام لا، وحث الشباب أيضا على المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لأنهم هم المحرك الرئيسى والأساسى فى المجتمع.

أعطيت الكلمة بعد ذلك إلى هانى عبد الشكور من نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، حيث رحب بالمنصة الكريمة والسادة الحضور وبصفة خاصة الدكتورة محمد حجازى، وتكلم عن مدى إستفادته من كل ما تقدمه مديرية الشباب والرياضة، من برامج وأنشطة وفعاليات كانت لها دور فعال فى مشاركته فى نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واكتسب خبره من خلال هذه الملتقيات والندوات التى تتعلق بتنمية الوعي السياسي والانتماء لدى الشباب.

تضمنت فعاليات ملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب، فقرات فنية منها أغنية فى حب مصر من الشاب أحمد الغصناوي، وبعدها فقرة شعرية والشاب إسلام شبارة، وفقرة شعرية أخرى من الشاب أحمد ممدوح، بالإضافة إلى عرض فيديو كامل للإنجازات التى نفذت داخل محافظة الدقهلية.

يأتي تنفيذ فعاليات ملتقى الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني. والسادة الأخصائيين بالإدارة.