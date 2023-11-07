الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى عين شمس العام (صور)

مستشفى عين شمس العام،
مستشفى عين شمس العام، فيتو

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى عين شمس العام لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى اطار الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال الرعاية الطبية


وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة وحدة الرعاية المركزة والإستقبال والطوارىء وتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارىء للتعامل مع أى حادث مفاجىء، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوى، والعيادات الخارجية الموجودة بالمستشفى التى تقدم خدمة طبية لسكان حى عين شمس والمناطق المجاورة له حيث تضم المستشفى 22 عيادة خارجية فى كافة التخصصات، ويتردد عليها ما يقارب 2000 مواطن يوميًا كما تستقبل الطوارىء حوالى 1500 مواطن لتلقى الاسعافات العاجلة.

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وأشاد المحافظ خلال الجولة بالجهد الذي يقوم به الأطقم الطبية في رعاية المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم.
وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

 

 

مستشفى عين شمس العام


رافق المحافظ خلال الجولة د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية، ود.طارق العرينى مدير مستشفى عين شمس العام، ود. طارق ادريس مدير الشئون العلاجية والمستشفيات وعدد من قيادات.


ومستشفى عين شمس العام تقع على مساحة ٨٥٠٠ م٢ يحتل المبنى مساحة ٤٥٠٠م٢ منها وباقى المساحة حدائق وفراغات، والمستشفى مكون من ٥ أدوار ويقدم الخدمة الطبية لما يقارب ٤ مليون مواطن بأحياء عين شمس ومصر الجديدة والزيتون والمناطق المجاورة لها.


كما يقدم المستشفى الخدمة الطبية فى كافة التخصصات كالجراحة وغسيل الكلى، وحضانات للأطفال المبتسرين، وبالمستشفى أول مجمع رعايات على مستوى الجمهورية يضم 100 سرير، ويعمل به حوالى 1200 فرد ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وأطباء أسنان وإداريين.

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