فلسطين تطلق التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة بالكامل

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة.



انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة بالكامل

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي عقب استهداف طائرات الاحتلال الخلايا الشمسية التي كانت تزود مشافي القطاع القليل من الكهرباء، إلى جانب عدم كفاية المستلزمات الطبية والصحية التي تدخل أمام الاحتياجات المهولة لمراكز الرعاية الصحية والمشافي في غزة.



وقالت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الكوادر الطبية تدفع ثمنا غاليا لتواجدها على رأس عملها والتي أنهكت بالكامل جراء أعداد الإصابات المتلاحقة والتي بلغت أكثر من 25 ألف جريح، في حين تخطى أعداد الشهداء والجرحى من الكوادر الطبية والاسعافية المئات.



وأكدت الكيلة أن هناك عددًا من الأطباء الذين يعملون في الصليب الأحمر الدولي، وآخرين في قطاعات مختلفة ما تزال إسرائيل ترفض السماح لهم بالدخول للقطاع لمساندة الأطباء في مستشفيات غزة.



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عدد شهداء قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني في غزة



ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد من شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا غرب غزة.



واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول شهيدين وعدد من الجرحى المستشفى الإندونيسي، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلًا في جباليا شمال غزة.

ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي 15 شهيدًا وعدد من الجرحى، سقطوا في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، لمنازل عائلات الشرباصي والسوسي ومريش والغمري.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على بيت لاهيا، ومنطقة الطوابين خلف سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

ولا يزال المنقذون والمواطنون يحاولون انتشال شهداء وجرحى من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الطيران الإسرائيلي في منطقة الطوابين.

وفي سياق متصل، وصل جثامين 13 شهيدًا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي، إثر الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في محافظة خان يونس جنوب غزة.

الهجوم البري على غزة

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أعلنت فجر، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا بالضفة الغربية وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.