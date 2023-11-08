الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 شخصا من الطواقم الطبية

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها  اليوم الأربعاء أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني في غزة.
 

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة 



ومن جانبها ذكرت  وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد من  شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا غرب غزة.
 

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة

 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول شهيدين وعدد من الجرحى المستشفى الإندونيسي، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلًا في جباليا شمال غزة.

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ووصل إلى مجمع الشفاء الطبي 15 شهيدًا وعدد من الجرحى، سقطوا في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، لمنازل عائلات الشرباصي والسوسي ومريش والغمري.

 

وشن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على بيت لاهيا، ومنطقة الطوابين خلف سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

ولا يزال المنقذون والمواطنون يحاولون انتشال شهداء وجرحى من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الطيران الإسرائيلي في منطقة الطوابين.

وفي سياق متصل، وصل جثامين 13 شهيدًا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي، إثر الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في محافظة خان يونس جنوب غزة.

 

الهجوم البري على غزة

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أعلنت فجر، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة أريحا بالضفة الغربية وحاصرت منزلًا في مخيم عقبة جبر جنوب غرب المدينة.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية طالبت عبر مكبرات الصوت من بداخله تسليم نفسه.

وذكرت وسائل إعلام أن اشتباكات دارت بين الجنود الإسرائيليين والفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت الثلاثاء بأن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار تجاه فلسطينية عند حاجز قلنديا جنوب رام الله بالضفة الغربية.

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