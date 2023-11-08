الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حماس: حديث الأمن القومي الأمريكي بشأن مستقبل غزة ضرب من الخيال

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الأربعاء، إن حديث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن وضع غزة ما بعد حماس؛ هو ضرب من الخيال، وأضاف:"شعبنا يلتحم مع المقاومة".

مخطط التهجير

وتابع قاسم، في تصريحات صحفية: “الشعب الفلسطيني أفشل مخطط التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية العادلة، ولن يسمح لأحد بتمرير مخططاته، فلا يزال الشعب ثابتا مرابطا على أرضه”.

وأوضح الناطق باسم حركة حماس، “أن إدارة غزة أو جزء من أرضنا هو شأن فلسطيني خاص بشعبنا، ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها”. 

Advertisements

خسائر فادحة

وأكد أن كتائب القسام كبدت العدو خسائر فادحة في آلياته وجنوده المرتزقة وجيشه الذي لا يزال يحاول عبور غزة ويتراجع، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيخسر هذه المعركة كما سابقاتها، وسيفشل في تحقيق أهدافه في نهايتها. 

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل، حول “الشكل الذي سيبدو عليه قطاع غزة بعد الصراع، ولن نقبل العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب". 

 المستقبل في غزة

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي، أن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة، والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك. 

وأشار كيربي، إلى أن حماس تتحمل مسئولية استهداف المدنيين؛ من خلال استغلال المنشآت المدنية في الأعمال العسكرية. 

السماء تمطر صواريخ على تل أبيب، شاهد رد كتائب القسام الانتقامي من جرائم الاحتلال (فيديو)

كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لتدمير آليات إسرائيلية في قطاع غزة (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى غزة حماس الأقصى

مواد متعلقة

أدهم نابلسي يوجه رسالة للفنانين بسبب أحداث غزة (فيديو)

صور فضائية تظهر تقسيم إسرائيل عسكريا لقطاع غزة إلى شطرين

خبير قانون دولي يعلق على تصريح الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بالنووي

أخبار مصر: زيادة سعر 11 نوعا من السجائر، خطة إسرائيل لحكم غزة، انفراجة في أزمة البصل، محمد صبحي يخرج عن صمته والزمالك يصدمه

الأكثر قراءة

رفع أسعار 11 نوعا من السجائر منها كليوباترا وبوكس

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

رسالة نادي بيراميدز لـ العامري فاروق بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

أمريكا توجه رسالة ردع مدوية إلى إيران

عطل يضرب شاهد والمنصة تكشف السبب في بيان رسمي

بريطانيا تعلن تجهيز قوات نخبة للتدخل في غزة

أزمات أحمد فتوح في الزمالك.. خناقة مع أمير مرتضى بسبب الأهلي.. ترك معسكر الفريق ليلة مباراة الاتحاد.. واتهامه بتعاطي "الحشيش"

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

زيادة كبيرة في ثروة ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

حضنه لابنته قد يكون الأخير، طبيب يودع أسرته عند معبر رفح ويعود لعلاج الجرحى في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية