ضغط تركي على إسرائيل من خلال مشاريع الطاقة لوقف إطلاق النار في غزة

ذكر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب رسلان بايراكتار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تبحث أي مشروع للطاقة؛ مع إسرائيل ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة.



العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال بايراكتار إنه "في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية، فإن الحديث عن أي مشروع؛ سيكون بمثابة عدم احترام للإنسانية، لإنسانيتنا وأشقائنا هناك".





وأكد وزير الطاقة التركي أن "الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة، هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء. سيكون هذا هو المشروع الوحيد".



وأشار إلى أن "تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة، وتنتظر عند معبر رفح لإدخالها للقطاع".





وكان وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أكد أمس الثلاثاء، انخفاض حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل لأكثر من 50% منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن هذا التراجع "مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين".



وقطعت تركيا علاقتها مع إسرائيل، وفي وقت سابق من ذكرت السلطات التركية، أنها استدعت سفيرها لدي تل ابيب بناء على عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على غزة.

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وذكرت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل شاكر أوزكان تورونلار، وذلك على خلفية استمرار التصعيد في قطاع غزة.

نتنياهو المسئول الأول عن الهجمات ضد قطاع غزة

وفي السياق ذاته اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "المسؤول الأول عن الهجمات ضد قطاع غزة".

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا"، مشيرا إلى أن قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر ستضغط من أجل وقف إطلاق النار".

غضب الشعب الإسرائيلي

وأضاف أردوغان أن "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية"، مشددًا على ضرورة أن يسمع العالم صرخات الأطفال الفلسطينيين، ومد يد العون لهم.