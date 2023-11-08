الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الحرب على غزة ما بين القانون الدولي والداخل الإسرائيلي في استديو تحليلي بمركز بحوث الشرق الأوسط

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، فاعلية بعنوان "الاستديو التحليلي للحرب على غزة"، حاضر فيها الدكتور حاتم العبد، مدير المركز والدكتور أحمد فؤاد، خبير الدراسات الإسرائيلية وأستاذ اللغة العبرية، والسفير يوسف زادة، سفير وقنصل مصر الأسبق في نيويورك.

ويأتي ذلك في إطار  الموسم الثقافي  2023 - 2024 ل، تحت رعاية الدكتور  غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة المركز.

Advertisements

الحرب على غزة ما بين القانون الدولي والداخل الإسرائيلي في استديو تحليلي بمركز بحوث الشرق الأوسط

استهل الفاعلية الدكتور حاتم العبد، مرحبًا بالسادة الضيوف الكرام، ثم عرج على الدور الريادي للمركز والرسالة التي يضطلع بها، مما استدعى عقد هذه الفاعلية لبيان بعض الجوانب القانونية والسياسية لتلك الحرب الشنعاء.

جامعة عين شمس 

وتولى الكلمة عقب ذلك سعادة السفير يوسف زادة، حيث أكد أن هذه الحرب تعد غير شرعية وغير عادلة من منظور القانون الدولي، وذلك لافتقارها لكافة الشروط التي ينص عليها القانون وهو ما يؤكد كذب مزاعم إسرائيل بأنها حربًا للدفاع عن النفس، ومن أهم هذه الشروط مبدأ التناسب بين الفعل وردة الفعل ؛ فنحن لا نشهد حربًا بين جيشين متعادلين، بل حربًا بين جيش وشعب أعزل من نساء وأطفال وشيوخ، مما يجعلها في حقيقة الأمر أقرب إلى الإبادة الجماعية. هذا فضلًا عن الحق الدستوري والطبيعي لشعب فلسطين المحتلة في الدفاع عن أراضيه والسعي لتحريرها من مغتصبيها. كما تناول سيادته بعض أسباب اختيار حماس ليوم السابع من أكتوبر لشن هجومها، حيث إنه عطلة دينية ورسمية، مما هيأ لها فرصة استغلال عنصر المفاجأة، وهو ما يدل على استلهامها للخطط الاستراتيجية المصرية في حرب السادس من أكتوبر.

وأعقب ذلك كلمة الدكتور أحمد فؤاد، الذي استعرض بعض ملامح الشأن الداخلي الإسرائيلي ولا سيما الجيش الإسرائيلي، حيث إنه يتسم بالفساد والتخلخل وعدم انتماء عناصره للدولة الإسرائيلية لاعتماده في المقام الأول على الكثير من عصابات المرتزقة، أما المجتمع الإسرائيلي فيعاني من التشتت والانقسام ما بين مؤيد ومعارض لسياسات الحكومة، حيث بدأ الشعب يستشعر أن نتنياهو بات يمثل خطرًا على دولة إسرائيل نتيجة لسياساته الدكتاتورية والقمعية، وفشله الأمني والعسكري، والاختراقات الاستخباراتية والمعلوماتية التي أدت إلى هجوم السابع من أكتوبر.

واشاد جميع المتحدثين بالدور المصري العظيم والفعّال في إدارة الأزمة، حيث خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات شديدة اللهجة وحاسمة تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع في سبيل وقف هذه الاعتداءات والمذابح اليومية، هذا فضلًا عن إجبار الجانب الإسرائيلي على الموافقة على تمرير المساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح، وكذلك استقبال المصابين والجرحى في المستشفيات المصرية، كما أشادوا بموقف مصر من الرافض لترحيل الفلسطينيين إلى سيناء مما سيؤدي إلى القضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها وضياع حق الشعب في استرداد أراضيه، وهو الهدف الحقيقي من وراء الحرب على غزة.

هذا ولقد حرص المحاضرون على الرد على جميع استفسارات الحاضرين.
في نهاية الفاعلية، قام الدكتور حاتم العبد، بتقديم شهادات التكريم إلى السادة الضيوف تقديرًا لجهدهم المتميز ومشاركتهم المثمرة في الفاعلية.

وزير التعليم العالي يلتقي نظيره بجنوب السودان لبحث سُبل التعاون

توصيات وزير التعليم العالي للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.. التوسع في الشراكة مع الجامعات الدولية.. والمتابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية لضمان نجاح التجربة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس الحرب على غزة الدراسات المستقبلية المجتمع وتنمية البيئة اللغة العبرية رئيس جامعة عين شمس شعب فلسطين

مواد متعلقة

عميدة آداب عين شمس تستقبل نائبة ملحق سفارة الإمارات لشئون التعليم وعلوم التكنولوجيا

حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولي حول " تحديات الذكاء الاصطناعى"

داليا إبراهيم قائما بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل تقي ناجى عروس بنها

إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية لمدة 3 أيام لهذا السبب

ميلان يحقق أرباحا طائلة بالفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على التعاقد مع نجم ليفربول

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

ضغط تركي على إسرائيل من خلال مشاريع الطاقة لوقف إطلاق النار في غزة

وزير المالية: تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر

دوري أبطال أوروبا، بيبي أكبر لاعب يسجل في تاريخ البطولة ويحطم رقم توتي

Advertisements

منوعات

المزيد

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

رغم تشاؤم متابعيها على مواقع التواصل، صانعة محتوى تنقش اسم صديقها على جبينها (فيديو)

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 4 أصناف من المعسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية