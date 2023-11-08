200 ألف عام، عمر فأس من العصر الحجري
قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في السعودية، إن فرق التنقيب والاستكشافات الأثرية في موقع «قُرح» بالمحافظة نجحت في اكتشاف "فأس يدوية" تعود إلى العصر الحجري القديم، والتي تقدر بأكثر من 200 ألف عام.
ويصل طول الأداة الحجرية المصنوعة من البازلت الناعم 51.3 سم، وتم حفرها على كلا الجانبين لإنتاج أداة قوية ذات حواف قطع أو تقطيع قابلة للاستخدام، ولا تزال تجرى الدراسات لمعرفة الدور الذي تستخدم فيه الفأس اليدوية.
وجود الإنسان في العصور القديمة
وقد تم اكتشاف الأداة الأثرية بمعرفة فريق من علماء الآثار، بقيادة د. كان وجيزيم أكسوي من شركة «TEOS Heritage» للاستشارات التراثية، والذي يعمل على استكشاف المنطقة المحيطة بموقع قرح الأثري جنوب العلا، بحثًا عن أدلة على وجود الإنسان في العصور القديمة، وتمكن الفريق من إيجاد عدد من المكتشفات الأثرية التي تعود إلى العصر الإسلامي الأول، إلاّ أن هذا الاكتشاف الجديد يعد بكتابة فصل جديد من تاريخ البشرية في شبه الجزيرة العربية وخارجها.
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