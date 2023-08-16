تشريح جثمان شخص لقي مصرعه بضربة فأس على يد نجل شقيقه في الدقهلية

انتقل فريق الطب الشرعي لتشريح جثمان شخص لقي مصرعه على يد نجل شقيقه بضربة فأس على رأسه خلال مشاجرة بينهما، وذلك بعزبة الملاحة التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وكان لقي شخص مصرعه على يد نجل شقيقه، بعدما تعدى عليه بضربه بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينهما، وذلك بعزبة الملاحة التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي إلى مأمور المركز، بوصول شخص يدعى عبدالرازق عبد الواحد زيدان، ويبلغ من العمر 56 عاما، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة ادعاء تعد من آخرين.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم ويدعى أحمد ز.ع.ال. ونجل عمه، وتدخل والد الثاني للدفاع عنه، وتطور الخلاف بين الطرفين، وتعدي الجاني على عمه بضربه بفأس على رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة.



تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وانتقل فريق الطب الشرعي لتشريح الجثمان بمشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

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