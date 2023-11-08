لتغيبهم عن العمل، إحالة 10 أطباء بوحدة صحية في نبروه بالدقهلية للتحقيق

قرر رئيس مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية إحالة 10 أطباء بالوحدة الصحية بقرية بانوب للتحقيق، وذلك نظرا لتغيبهم عن العمل.

وكان اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، قد تفقد الإدارات والوحدات الصحية والمستشفيات للاطمئنان على سير المنظومة بها ولمتابعة سير العمل ومدى انتظام تواجد الطاقم الطبي داخلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها المنظومة الصحية.



وهذه الحملات تتم وفقا لتعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية وتوجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة لأماكن تقديم الخدمة الطبية من المستشفيات والوحدات الصحية.

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وفي هذا الإطار تم المرور الميداني على عدد من الوحدات الصحية فى قريتى بانوب، وأفنيش، وتبين تغيب عدد من الأطباء حيث تم إحالة 10 أطباء إلى جهات التحقيق الرسمية لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية داخل الوحدة الصحية بقرية بانوب.

كما تمت متابعة انتظام العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات والتأكد من وجود الأطباء والتمريض لتقديم الخدمات الطبيه للمواطنين، واستمرار حملات التفتيش المفاجئة لمحاسبة المقصرين في نطاق نبروه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاستماع لشكوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن والتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأة، لتقديم كل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة بالمحافظة وكل الجهات المعنية.