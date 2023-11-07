وكيل صحة سوهاج يحيل 4 أطباء وتمريض بمستشفى المنشاه المركزي للتحقيق (صور)
أحال الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج طبيبين وممرضتين بمستشفى المنشاه المركزي للتحقيق العاجل بديوان مديرية الصحة وجاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها وكيل وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء على مستشفى المنشاه المركزي
وتفقد الدكتور أحمد حسن ابوهاشم اقسام الإستقبال والحضانات والقسم الداخلي للأطفال وفوجئ وكيل وزارة الصحة بعدم وجود طبيبين وكذلك اثنان من أعضاء هيئة التمريض من المكلفين بالسهر بالمستشفى لخدمة ورعاية المرضى وتقديم الخدمات المنوطة بهم والمكلفين بها وتغيبهم دون ابلاغ المختصين.
وعلى الفور تم استدعاء الدكتور احمد النسي مدير الإدارة الصحية بالمنشاه والمكلف بتسير اعمال مستشفى المنشاه المركزي لعمل اللازم واتخاذ الإجراءات المتبعة
كما وجه الدكتور احمد حسن ابو هاشم إدارة التمريض بالمديرية بإعداد خطة تدريبية لجميع الكوادر التمريضية بالمستشفي مشددًا علي انه لن يقبل بأي تقصير في حق المواطن مؤكدًا أنه لن يكون هناك تهاون مع مقصر أو متخاذل عن خدمة أهالينا من المرضي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.