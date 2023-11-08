العمر لحظة، ثوانٍ تنقذ شابا من الموت على قضبان مترو الأنفاق

حادث أثبت أن العمر لحظة فعلا حيث أن شابا سقط على قضبان مترو الأنفاق في نيويورك، إلا أن ضباطا أنقذوه قبل ثوانٍ من وصول القطار.

ضباط شرطة نيويورك

وثّق فيديو متداول لحظة إنقاذ ضباط شرطة نيويورك، للشاب، قبل ثوان من وصول القطار.

وبالصدفة، كان ضباط من قسم شرطة نيويورك يقومون بدورية عند أرصفة مترو الأنفاق في إلمهورست، عندما رأوا الشاب يسقط على القضبان دون سابق إنذار، وفقًا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

سحبوه إلى الرصيف

هرول ضباط الشرطة نحو الشاب (23 عامًا)، الذي بدا فاقدًا للوعي، وقاموا بسحبه إلى الرصيف بمساعدة بعض ركاب المترو.

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ولم تمر ثوانٍ حتى وصل قطار إلى المحطة، بينما ظل الشاب فاقدًا للوعي، ولا يستجيب لمحاولات إفاقته، فتم نقله إلى المستشفى.

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