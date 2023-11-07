الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على سيدة في الإسكندرية تبث مقاطع مخلة بالآداب

سقوط ساقطة لبث مقاطع
سقوط ساقطة لبث مقاطع مخلة بالاداب لإستدراج راغبي المتعة

ألقت مباحث الآداب القبض على  سيدة في الإسكندرية لبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب، لاستقطاب راغبى المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها على أحد المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت بهدف استقطاب الأشخاص الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها لها عن طريق المحافظ الإلكترونية.

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وعقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.

وعثر بحوزتها على (هاتف محمول – فلاش ميمورى -  "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الآثم).

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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