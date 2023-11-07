وزير الخارجية الأسبق: توقعات بوقف إطلاق النار في غزة قريبا

أخبار غزة الآن، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، إنه يتوقع وقفا لإطلاق النار في غزة قريبا، لأن هذا الدمار وهذا القتل لن يتحمله ضمير العالم فترة طويلة، واستمرار الحرب بهذه الوحشية إدانة للعالم أجمع.

صمود الشعب الفلسطيني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني يستطيع بصموده أن يوقف هذا العدوان الإسرائيلي، ولو كان هذا شعبا آخر لترك بلاده بسبب الدمار، لكنه صامد ومتمسك بأرضه ولن يغادره، وهذا ما سيدفع الجميع لوقف الحرب.

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موقف السيسي

وأكد أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن حل القضية لن يكون على حساب مصر هو موقف ثابت للدولة المصرية طوال دعمها للقضية منذ العام 1948، وقدمت مصر كل شيء ممكن للقضية من وقتها، والدور المصري معروف للجميع.

حسم الأزمة في غزة

ولفت إلى أن الأمور تتجه إلى الحسم خلال الساعات المقبلة، وسيكون هناك وقف إطلاق نار ثم دخول المساعدات الإغاثية، ولا حديث الآن عن مستقبل القطاع قبل وقف إطلاق النار.

تهديد وجود إسرائيل

وأكد أن 7 أكتوبر شكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وهذا ما دفع الدول الغربية لإرسال قواتها بسرعة للمنطقة لإنقاذ إسرائيل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على ضمان أمن إسرائيل ستجد أن هذا الأمن لن يتحقق سوى بالسلام ووقف الحرب.

وأعلن الناطق باسم حماس، حازم قاسم، أن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".

وقال الناطق باسم حماس "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني"، مشددا علي أن الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني.