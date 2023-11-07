الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

مجلس الأمن القومي الأمريكي: نبحث مستقبل الحكم في غزة بعيدا عن حركة حماس

جون كيربي مستشار
جون كيربي مستشار الأمن القومي الأمريكي، فيتو

أخبار غزة الآن، زعم جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أن حركة حماس هي من تشكل خطرا علي أطفال غزة، من خلال احتجاز الرهائن وبناء الأنفاق تحت منازلهم ومنعهم من التحرك جنوبا، متابعا: حماس هي من ارتكبت المجازر وليست إسرائيل.


احترام القانون الدولي

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: أكدنا للمسئولين الإسرائيليين ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.

 

بحث الحكم في غزة 


وأكد: نبحث مستقبل الحكم في غزة بعد حماس، ولن نقبل العودة إلي ما كان عليه الوضع عليه قبل 7 أكتوبر، موضحا: حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة، والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

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مزاعم أمريكا

وواصل زعمه: ما يميزنا عن حماس أننا نسعى إلى احترام المدنيين ونطلب من الإسرائيليين القيام بذلك.
 

توغل جيش الاحتلال في غزة


ولفت إلي أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يتوغل في غزة بوحدات أصغر مما كان يتوقع.

 

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أمريكا تتراجع عن مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء: القطاع أرض فلسطينية ولا ندعم احتلاله

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم إعادة احتلالها، وهى التصريحات التى تعد بمثابة تراجع عن مخطط تهجير سكان القطاع إلى سيناء، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والتى تبنتها أمريكا تماهيا مع إسرائيل، وعمد جون كيربي لتكرارها فى أكثر من مؤتمر صحفي.


وأضافت الخارجية الأمريكية: "لا ندعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة"، مؤكدة بعث رسالة ردع قوية لإيران بشأن استعداد الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها.

 

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لمجموعة السبع بشأن غزة
 

ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء رسالة عاجلة إلى قادة مجموعة السبع بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

 

وطالب بلينكن مجموعة السبع بالتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.

 

الحرب الإسرائيلية علي غزة


وقال بلينكن في مستهل اجتماعات تستمر يومين في طوكيو: "هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح".

وطالب بلينكن مجموعة السبع بالتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، وذلك لدى بدئه محادثات في اليابان مع نظرائه في هذا التكتل.

وقال بلينكن في مستهل اجتماعات تستمر يومين في طوكيو: "هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح".
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