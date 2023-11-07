المراهنات خطر متكرر في الكرة المصرية.. حقيقة الاتهامات لحارس الزمالك.. وزارة الرياضة تجبر اتحاد الكرة على إلغاء تطبيق الرهان.. نادٍ بالقسم الثاني يتقدم ببلاغ للنيابة بسبب واقعة تلاعب

باتت المراهنات أزمة متكررة في الكرة المصرية، بسبب الاتهامات التي تظهر كل فترة بدخول بعض اللاعبين في المراهنة على مباريات، بجانب غزو بعض مواقع المراهنات للملاعب المصرية في مختلف الدرجات.

حقيقة دخول محمد صبحي حارس الزمالك في المراهنات

آخر الأزمات بشأن المراهنات كانت من نصيب محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انتشار شائعات خلال الفترة الماضية، بأن الحارس دخل في مراهنات على نتائج مباريات للزمالك يشارك فيها اللاعب وأن حسين لبيب رئيس الزمالك علم بالأمر وهو من أسباب عرضه للبيع.

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وكشف مصدر مقرب من حارس الزمالك عن حقيقة دخوله في مراهنات كرة القدم، مؤكدا أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية عن موضوع مشاركة محمد صبحي في مراهنات هي إشاعات وأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة وأن الحارس لا يعرف اسم تطبيق المراهنات في الأساس وتم تداول الشائعات بعد أزمة مباراة زد فقط.

وأتم المصدر حديثه: “ليس من الطبيعي أن يشارك حارس مرمى منتخب مصر وفريق الزمالك في المراهنات”.

كما كشف مسئولو الزمالك أن التحقيق الذي تم مع محمد صبحي أمس الإثنين لا علاقة له بالمراهنات تماما ولم يتم التطرق لهذا الأمر.

محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، فيتو

ناد بالقسم الثاني يتقدم ببلاغ للنيابة بسبب التلاعب في المباريات

وفي نوفمبر من العام الماضي، سادت حالة من الاستياء بين بعض رواد السوشيال ميديا وجماهير الكرة المصرية عقب قيام مركز شباب طامية المشارك في دوري القسم الثاني بالكشف عن واقعة التلاعب في نتائج المباريات وتحرير محضر رسمي في النيابة العامة.

وفي تصريحات خاصة لـ فيتو قال محسن جميل رئيس مركز شباب طامية: “إن مركز الشباب اتخذ الإجراء القانوني من أجل الحفاظ على حقوق الفريق والتصدي لهذه الظاهرة وتم تحرير محضر رقم 5363 لسنة 2022 إداري مركز طامية بعد التحقيق مع جميع لاعبي الفريق من خلال الشئون القانونية بمركز الشباب وتأكيد جميع اللاعبين على تواصل أحد حراس المرمى (الاحتياطي) بالفريق مع اللاعبين بهدف تغيير نتائج المباريات”.

وتعود أحداث الواقعة عندما تواصل لاعب من أحد أندية مجموعة الصعيد مع بعض لاعبي مركز شباب طامية بمساعدة حارس مرمى طامية الاحتياطي للاتفاق على هزيمة طامية بثلاثة أهداف مقابل مبلغ مالي وصل إلى 40 ألف جنية لكل لاعب يتم دفعها من خلال أحد الأشخاص غير المصريين المتواجدين بمحيط ملعب المباراة فور انتهاء المباراة.

وعلى الفور قام لاعب مركز شباب طامية بإبلاغ مديره الفني قبل المباراة بتفاصيل المكالمة وتم الاتفاق على تسجيل المكالمة لمعرفة التفاصيل خوفا من الاتفاق مع لاعبين اخرين.

وقام لاعب شباب طامية بالتسجبل للطرف الآخر الذي وعد اللاعب بالحصول على 40 ألف جنيه هو وثلاثة لاعبين آخرين في حال خروج النتيجة 3 لصالح فريق الالومنيوم بهدف استخدام النتيجه في أحد مواقع المراهنات.

مواقع المراهنات تغزو الملاعب المصرية

وكانت بعض مواقع المراهنات قد غزت الملاعب المصرية في مختلف الدرجات وتم عمل إعلان لها في الملاعب بكافة الأقسام.

وينتشر ممثلو مواقع المراهنات في الملاعب المصرية تحت مسمى محلل أداء، نظير مبلغ من المال يصل إلى 400 جنيه في المباراة الواحدة مقابل نقل كل ما يدور في الملعب الي الشركة الأجنبية التي تتولى نشر المعلومات لمتابعيها لتساعدهم على الدخول في المراهنات.

كما تضم قائمة المواقع والتطبيقات الشبيهة، التي توفر المراهنات على مباريات الكرة المصرية تطبيق كازينو Bet O bet، Betway، وكازينو 888، وBetfinal.

وزارة الشباب والرياضة تجبر اتحاد الكرة على التراجع عن تطبيق (توقع واكسب)

وفي يوليو من العام الماضي، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إلغاء فكرة إدخال فكرة الرهانات في الكرة المصرية، بعد تدخل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

مراهنات في اتحاد الكرة

وكانت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم نشرت إعلانًا لإحدى الشركات عنوانه (توقع واكسب مليون جنيه) بما يؤكد دخول الدوري المصري لكرة القدم عالم المراهنات، ومع الدخول على الموقع الإلكتروني (اكسب) الذي يدير عملية التوقعات وجدنا فيه شراء عملات التوقعات بـ10 جنيهات للبدء في العملية والتي ورد فيها الدوري المصري والأمر لا يحتاج إلى جهد كبير حتى تتأكد أنك في قاعة مراهنات.

إعلان المراهنات في الدوري المصري

وورد بالموقع أن كل الأموال تذهب لصالح صندوق دعم الجمعيات الأهلية، ومن المؤكد أن هذا الأمر قد يتم ولكن بعد خصم تكاليف المشغل ومخاطر منح الجوائز للعدد المحدد بكل عملية مراهنة.

وانفردت «فيتو» بدخول وزارة الشباب والرياضة، في الأزمة بإرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة تستفسر من خلاله عن واقعة دخول الجبلاية عالم المراهنات، من أجل دراستها والتحقق منها بشكل قانوني خلال الفترة المقبلة، كما طلبت الوزارة رد رسمي من الجبلاية حول واقعة المراهنات، خاصة أنه لم يتم إرسال أي خطابات للوزارة للحصول على موافقتها واكتفوا بالحصول على موافقة التضامن الاجتماعي.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إحالة الواقعة إلى الإدارات المختصة لدراستها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة لم يصلها أي مخاطبات من الجبلاية بشأن الواقعة.

فيما كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وطالبه بإغلاق الملف نهائيًّا، ليتم حذف منشور المراهنات من على صفحة اتحاد الكرة.

قصة المراهنات مع الكرة المصرية من التسعينيات

وموضوع المراهنات في الكرة المصرية قديم وكانت البداية في تسعينيات القرن الماضي عندما حاول الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة إدخال موارد جديدة للاتحاد عن طريق التنبؤات كما كان يحلو له أن يطلق عليه مستغلًّا فتوى أحضرها له البطل العالمي الراحل عبد اللطيف أبو هيف مفادها إجازة منح المتنبئ جائزة ما دام أن توقعه بُني على جهد ذهني وعمليات حسابية دقيقة.

المفاجأة أن اقتراح سمير زاهر قوبل برفض شديد من جانب الرأي العام - ليس هذا فحسب - وإنما حسمته فتوى صريحة من الشيخ الدكتور سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية آنذاك والإمام الأكبر شيخ الأزهر برفض الأمر من خلال نص قرآني يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].

وخلاصة الفتوى أن الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمي، وبالأقدام، وفي العلوم.

اتحاد الكرة يخطر الإنتربول بسبب المراهنات في 2017

وفي 2017، قال كرم كردى، عضو اتحاد الكرة: إن مجلس الإدارة فتح ملف المراهنات خلال اجتماعه، وكلفوا ثروت سويلم المدير التنفيذى وقتها بإعداد مذكرة لإرسالها إلى "الإنتربول" تفيد بعدم إبرام اتحاد الكرة المصرى أي عقود مراهنات مع أي شركات أجنبية لاتخاذ اللازم.

وبناء على رد الانتربول، سيتم مخاطبة وزارة الرياضة بسلامة موقف اتحاد الكرة من هذه الاتهامات لاتخاذ اللازم، كما سيقدم المجلس بلاغا للنائب العام لمطالبته بالتحقيق في قضية المراهنات.



وزير الرياضة يحيل ملف المراهنات باتحاد الكرة إلى النيابة في 2015

وفي 2015، أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إحالة ملف التعاقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم وإحدى الشركات الأجنبية، بخصوص أزمة المراهنات باتحاد الكرة، إلى النيابة العامة بناءً على ما انتهت إليه توصيات اللجنة المشكّلة من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة رضا عبد المعطي المستشار القانونى بالوزارة، والتي قامت بفحص كل الإجراءات الخاصة بتعاقد الاتحاد مع الشركة.



والجدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بدراسة الملف قد قامت بالاطلاع على جميع المستندات والمعلومات، ومقابلة الأطراف ذات الصلة بموضوع التعاقد حتى انتهى تقريرها بإحالة الملف للنيابة العامة، وهو ما وافق عليه وزير الشباب والرياضة.

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