التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الصربي زوران ميلونوفيتش رئيس اتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث ترتيبات استضافة مصر لبطولة البحر المتوسط 2025.

وزير الشباب والرياضة يؤكد أهمية الملاحة الرياضية

أكد وزير الشباب والرياضة أن الملاحة الرياضة من أكثر اللعبات التي يمكن تسويقها سياحيًا، لتنشيط السياحة بصفة عامة، مشيرًا إلي أن البنية التحتية القوية التي تمتلكها الدولة المصرية تساعدها على استضافة مختلف البطولات القارية والعالمية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، لافتًا إلي تقديم كل الدعم من أجل نجاح جميع الفعاليات تنظيميًا وفنيًا، واستمرار سلسلة تفوق الدولة المصرية في استضافة البطولات والأحداث الدولية الكبرى.

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أشرف صبحي يبحث ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية، فيتو

أشار أشرف صبحي إلي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع الاتحاد على توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية للعبة، وتعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة، والترويج لها من خلال الملاحة الرياضية.

أشرف صبحي يبحث ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية، فيتو

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحاد المصري للملاحة الرياضية وهو ضمن الاتحادات النوعية التي تهتم بتطوير مفهوم الممارسة الرياضية، وتأكيدًا على رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب.

أشرف صبحي يبحث ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية، فيتو

من جانبه، قال زوران ميلونوفيتش:" أود أن أعرب عن شكري وتقديري لمصر علي حسن الإستقبال، فإنني أتواجد في مصر من أجل تفقد الأماكن الموجودة في مصر والتي سيقام عليها منافسات بطولة البحر المتوسط في عام 2025 والتي تستعد مصر لاستضافتها، وسوف نتجه إلى مدينة الإسكندرية اليوم، حيث يقام المؤتمر العربي والإفريقي الأول لتطوير الملاحة الرياضية في المنطقة بحضور العديد من الوفود، لبحث ومناقشة سبل وآليات نشر وتنمية رياضة الملاحة الرياضية في الدول العربية والأفريقية، وتنمية وتطوير القادة لنشر تلك الرياضة في بلدانهم".

وتابع ميلونوفيتش: "أنه قام بزيارة مصر أكثر من مرة، وفي هذه الزيارة قام بجولة داخل متحف المصري للحضارة وانبهر كثيرًا به، ويرى أن مصر لديها القدرة على استضافة الأحداث الكبرى مثل الأولمبياد، وهناك مساعي كبيرة مع الاتحاد الدولي للملاحة من أجل إدراج رياضة الملاحة في الأولمبياد".

وتقدم الدكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية بالشكر الي الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة لدعمه الكبير للاتحاد واللعبة، مؤكدا بذل الاتحاد أقصى جهد للنهوض بالملاحة الرياضية لخدمة الوطن، وتقديم جهد متكامل لخدمة الملاحة الدولية.



حضر اللقاء الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنميه الرياضية، والدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، محمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، والدكتور مؤنس أبوعوف رئيس الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، ولفيف من روؤساء بعض الوفود العربية.