الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رياضة

بعد عرضهم للبيع، ماذا قدم فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك؟

فتوح، فيتو
فتوح، فيتو

أعلنت إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول للبيع وتحويلهم للتحقيق على خلفية مغادرتهم معسر الفريق في لقاء زد بالدوري المصري.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن مشوار الثلاثي مع الزمالك بعد عرضهم للبيع.

فتوح وصبحي والزناري

خاض أحمد فتوح 133 مباراة رفقة الزمالك بواقع 10218 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 آخرين، وتلقى 16 بطاقة صفراء، وحصل على 4 بطولات.

خاض مصطفى الزناري 27 مباراة مع الزمالك بواقع 1797 دقيقة صنع خلالها هدفا وحيدا وتلقى 4 بطاقات صفراء ولم يحصل على أي بطولة.

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خاض محمد صبحي 30 مباراة مع الزمالك بواقع 2578 دقيقة سكنت شباكه 39 هدفا وخرج في 8 مباريات بكلين شيت، وتلقى بطاقتين صفراوين ولم يحصل على أي بطولة.

أعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول للقلعة البيضاء.

وكان أوسوريو قد بدأ مشواره التدريبي مع الزمالك يوم 10 أبريل الماضي، قبل أن تتم إقالته مساء اليوم الأحد.

وفي السطور التالية نعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميا.

خوان كارلوس أوسوريو

خاض خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 22 مباراة خلال 210 أيام وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

حقق أوسوريو الفوز في 12 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر في 5 مباريات.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع. 

 وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز. 
جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي انتهي منذ قليل. 

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