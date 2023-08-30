اليوم ذكرى ميلاد سمير زاهر صائد البطولات بالكرة المصرية

سمير زاهر، تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد تاجر السعادة للكرة المصرية الراحل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة السابق ونجم النادي الأهلي السابق والذي رحل عن عالمنا في 13 مارس عام 2018 بعد صراع مع المرض.

سمير زاهر هو تاجر السعادة للكرة المصرية، ترك خلفه مسيرة حافلة من الإنجازات الكروية خلال توليه قيادة رئاسة الجبلاية على مدار سنوات وله الفضل في العديد من الإنجازات الكروية في تاريخ كرة القدم المصرية.

نشأة وميلاد سمير زاهر

ولد سمير زكريا زاهر في 30 أغسطس عام 1943 في دمياط وتخرج في كلية فيكتوريا بالمعادي وحصل على بكالوريوس علوم عسكرية وشارك في حرب أكتوبر 1973 وخرج من القوات المسلحة برتبة عقيد.

Advertisements

مسيرة سمير زاهر الكروية

بدأ سمير زاهر مسيرته الكروية مع نادي دمياط ثم لعب بالمنتخب العسكري خلال الفترة من عام 1970-1973 وفي عام 1964 انضم إلى النادي الأهلي الذي استمر في اللعب معه حتى اعتزاله عام 1973.

العمل الإداري

وجاءت محطته التالية بعد اعتزال كرة القدم هو الاتجاه للعمل الإداري وشغل عدة مناصب أبرزها عضوية مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي وعضوية اتحاد الكرة ثم نائب رئيس اتحاد الكرة ثم تولي رئاسة إتحاد الكرة عام 1996 واستمر حتى عام 1999 ثم شغل عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي خلال الفترة من 1999 إلى 2003 قبل أن يتولى رئاسة الجبلاية للمرة الثانية من عام 2005 وحتى 2012 ورحل بعد مذبحة بورسعيد.

سمير زاهر وش السعد على الكرة المصرية

كان سمير زاهر يلقب بتاجر السعادة ووش السعد على الكرة المصرية بعدما وصل معه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى العالمية بالمركز التاسع في التصنيف العالمي بين كل منتخبات العالم وكان الفراعنة أهم المنتخبات في كرة القدم في هذا التوقيت عام 2009 مع المعلم حسن شحاتة.

إنجازات سمير زاهر مع الكرة المصرية في ذكرى رحيله، فيتو

4 بطولات أمم أفريقيا

وتوج سمير زاهر خلال قيادته لاتحاد الكرة مع المنتخب الوطني بعدد 4 بطولات كأس الأمم الإفريقية أعوام 1998 بوركينا فاسو و2006 بالقاهرة و2008 بغانا و2010 في أنجولا.

كأس العالم للقارات

شارك المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في كأس العالم للقارات مع سمير زاهر في نسخة 1999 وتعادل المنتخب مع بوليفيا والمكسيك وخسر أمام السعودية بخماسية في مباراة غاب التوفيق فيها عن الفراعنة لتتم إقالته بعد هذه المباراة.

وعاد المنتخب موسم 2009 مع زاهر للمشاركة في بطولة كأس القارات مرة أخرى وحقق نتائج مذهلة بالفوز على بطل العالم إيطاليا والخسارة الصعبة أمام البرازيل في المباراة الشهيرة ثم توديع البطولة بالخسارة أمام أمريكا إلا أن المنتخب نال الاشادة من الجميع خاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم ليتواجد منتخبنا الوطني في المركز التاسع عالميا في التصنيف الشهري للفيفا.

الاستثمار الرياضي

ويرجع الفضل للراحل سمير زاهر في جذب الاستثمارات الرياضية في الوسط الرياضي بعد إنجازاته التي تفوق فيها بالتسويق لبيع مباريات الدوري الممتاز ومباريات المنتخب الوطني للقنوات الفضائية مقابل الحصول على شركات رعاية حتى أصبح زاهر هو أول من أدخل الاستثمار في كرة القدم المصرية بالبث الفضائي وبيع الحقوق والعمل على تنمية الموارد للأندية.

العودة لمنصات البطولات

نجح سمير زاهر خلال ولايته الأولى لاتحاد الكرة في الفترة من 96 حتى 99، عودة منتخب مصر للتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 1998 لأول مرة بعد غياب الفراعنة 12 عاما عن منصات التتويج القارية بعد بطولة أمم أفريقيا عام 86 في مصر.

ثلاثية تاريخية للأمم الأفريقية

كما نجح منتخب مصر خلال الولاية الثانية للراحل سمير زاهر في تحقيق ثلاثية تاريخية بالتتويج بعدد 3 بطولات متتالية لبطولة أمم أفريقيا بقيادة المعلم حسن شحاتة أعوام 2006، 2008، 2010، في إن، انجاز يصعب تكراره، ولم ينجح منتخب الفراعنة في التتويج بالبطولة القارية منذ حقبة زاهر حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



