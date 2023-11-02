الجمعة 03 نوفمبر 2023
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حوادث

تشريح جثة عامل لقي مصرعه على يد ربة منزل وابنتها في كرداسة

مقتل بائع، فيتو
مقتل بائع، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة بائع لقي مصرعه على يد ربة منزل وابنتها بدائرة مركز شرطة كرداسة بعد استدراجه لسرقته، لتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ما بها من إصابات.

 

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

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القبض على المتهمين بقتل بائع لسرقته في كرداسة

 

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بأحد المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم.

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