فوائد التليو، يعالج التوتر والقلق ويخفف أعراض الحساسية

فوائد التليو، للصحة عديدة، وهو ما قد لا يلتفت له الكثيرون، فمعظم من يستخدمون التيليو، يحصرونه في علاج الكحة، في حين أن فوائد التليو للجسم ومختلف أجهزته عديدة ومذهلة، والتليوةهو نبات عشبي يُعرف أيضًا باسم الزيزفون، ويُستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية.

فوائد التليو

وأكدت الدكتورة جنيفر بروك استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد التليو تشمل علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية.

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علاج نزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي التليو على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، مما قد يساعد في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مثل السعال واحتقان الأنف والحمى.

تخفيف أعراض الحساسية

يمكن أن يساعد التليو في تقليل إنتاج الهيستامين، وهو مادة كيميائية تلعب دورًا في ردود الفعل التحسسية، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الحساسية، مثل العطس وسيلان الأنف واحتقان العينين.

تحسين النوم

يحتوي التليو على خصائص مهدئة، مما قد يساعد في تخفيف التوتر والقلق، وبالتالي تحسين النوم.

خفض ضغط الدم

قد يساعد التليو في خفض ضغط الدم المرتفع، وذلك بسبب احتوائه على مركبات الفلافونويد التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

تقليل الالتهاب

يحتوي التليو على خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تخفيف الالتهاب المرتبط بحالات مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي.

تعزيز الهضم

قد يساعد التليو في تعزيز الهضم، وذلك بسبب احتوائه على مركبات الفلافونويد التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

ويساعد التليو على تقوية الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن التليو قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي وسرطان القولون.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد التليو على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف، لما يحتوي عليه من مضادات أكسدة قوية، تحمي مختلف خلايا الجسم من الجذور الحرة، التي تحاول إتلافها.

وأضافت الدكتور جنيفر؛ أنه بشكل عام، يعتبر التليو آمنًا للاستهلاك عند تناوله بكميات معتدلة. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، مثل انخفاض ضغط الدم أو مشاكل في الكبد، استشارة الطبيب قبل تناول التليو.

فوائد التليو

فيما يلي بعض النصائح لتحضير شاي التليو:

أضف ملعقة صغيرة من أزهار التليو المجففة إلى كوب من الماء المغلي.

دع الشاي ينقع لمدة 5-10 دقائق.

صفي الشاي وتناوله ساخنًا.

يمكن أيضًا تناول التليو على شكل كبسولات أو أقراص.