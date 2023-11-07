فوائد العسل على الريق، يقوي الجهاز المناعي ويحمي الجهاز الهضمي

فوائد العسل على الريق، تكاد تكون سحرية، للصحة ولعلاج العديد من الأمراض، فقط مع المداومة عليها، فقد أظهرت الدراسات أن فوائد العسل على الريق تمتد لتشمل مختلف أجهزة الجسم، مما يساعد في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، على أن يتم التأكد من مصدر وجودة العسل.

فوائد العسل على الريق

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد العسل على الريق مذهلة للصحة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز الجهاز المناعي

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يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. كما أن العسل يحتوي على مركبات طبيعية تدعم الجهاز المناعي، مثل البروبيوتيك والبوليفينول.

تحسين عملية الهضم

يساعد العسل على تحسين عملية الهضم؛ عن طريق تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي.

علاج البرد والسعال

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعله مفيدًا في علاج البرد والسعال. كما أنه يساعد على تهدئة التهاب الحلق.

تحسين صحة القلب

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما قد يساعد على حماية القلب من الأمراض، كما أن العسل يحتوي على مركبات تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

خفض مستويات السكر في الدم

يحتوي العسل على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) منخفض، مما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير بعد تناوله. كما أن العسل يحتوي على مركبات تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تحسين صحة البشرة

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يجعله مفيدًا في تحسين صحة البشرة. كما أن العسل يساعد على ترطيب البشرة ومنع الجفاف.

العسل للبشرة

طريقة تناول العسل على الريق

يمكن تناول العسل على الريق بمفرده أو مع الماء الدافئ أو الحليب.

كما يمكن استخدامه في صنع الشاي أو العصائر.

نصائح هامة عند تناول العسل على الريق

يفضل تناول العسل الخام غير المُعالج، حيث يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية والفوائد الصحية.

يجب عدم تناول أكثر من ملعقتين كبيرتين من العسل يوميًا، حيث أن تناول كميات كبيرة من العسل قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو مشاكل صحية أخرى.

فوائد العسل للبشرة

وأضافت الدكتورة تيفني؛ أن للعسل العديد من الفوائد للبشرة، فهو يعتبر من المواد الطبيعية التي لها خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للأكسدة، ومرطبة، ومطهرة، ومضادة للالتهابات، وهو ما تستعرضهفي السطور التالية.

ترطيب البشرة

يحتوي العسل على نسبة عالية من الرطوبة، مما يساعد على ترطيب البشرة الجافة والحساسة، وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تنظيف البشرة

يساعد العسل على إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة من البشرة، مما يساعد على تنظيفها وتطهيرها.

علاج حب الشباب

يساعد العسل على قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب، كما أنه يساعد على تقليل الالتهابات والتهيج.

تفتيح البشرة

يساعد العسل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة التصبغات.

تقليل التجاعيد

يساعد العسل على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

علاج حروق الشمس

يساعد العسل على تخفيف الألم والحكة الناتجين عن حروق الشمس، كما أنه يساعد على سرعة التئام الجروح.

* **علاج بعض الأمراض الجلدية:** يساعد العسل على علاج بعض الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية.

يمكن استخدام العسل للبشرة بعدة طرق، منها:

وضع العسل مباشرة على البشرة لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسله بالماء الدافئ.

إضافة العسل إلى قناع الوجه أو الجسم.

مزج العسل مع بعض الزيوت الأساسية، مثل زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند.

ملحوظة هامة:

يجب إجراء اختبار حساسية قبل استخدام العسل على البشرة، وذلك عن طريق وضع كمية صغيرة من العسل على منطقة صغيرة من الجلد وتركها لمدة 24 ساعة، فإذا لم تظهر أي أعراض حساسية، مثل احمرار أو حكة أو تورم، فيمكن استخدام العسل على البشرة.