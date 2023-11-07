ضبط 4 أشخاص بينهم سيدة كوّنوا تشكيلا لسرقة سكان القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

▪ ضبط ( 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهم(مالكا محلان للأجهزة الكهربائية "سيئا النية").

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كما تم ضبط (سيدة) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة شبرا، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة عقب قيامها بإستخراج مفتاح مصطنع ومغافلة المجنى عليها وسرقة المشغولات الذهبية المشار إليها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.