الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

مساعدات تضامن وتكافل للصيادين، وزيرة التضامن ومحافظ الدقهلية يلتقيان بالصيادين في المطرية (صور)

لقاء وزيرة التضامن
لقاء وزيرة التضامن بالدقهلية،فيتو

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء  بعدد من صيادي بحيرة المنزلة بنطاق المحافظة بمقر مركز شباب العصافرة بحضور شيوخ وكبار الصيادين وأعضاء جمعيات رعاية أسر الصيادين.

  
واستمعت وزير التضامن الاجتماعي إلى  مطالب الصيادين فى العديد من النقاط أهمها التمكين الاقتصادى وحصولهم على قروض حسنة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على برنامج تكافل وكرامة والمشكلات المتعلقة بحصولهم على كارنية  ورخصة الصيد وخفض سن التقاعد، وحصولهم على المعاش التأميني.
وقررت القباج الاستجابة لمطالب الصيادين والعمل على الاهتمام ودراسة كافة الطلبات ولتقديم الحلول وحصولهم على الخدمات المتاحة قائلة:"الرئيس السيسي وجه بتلبية كافة مطالبكم".

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يذكر أن الدكتورة نيفين  القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، قد وصلت لمحافظة الدقهلية،صباح اليوم لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي 
بدأت الجولة بوصول"القباج" الى مركز المطرية وبحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية وتفقد مقر الإدارة الإجتماعية بالمطرية وتدشين مركز "بالوعى مصر تتغير للأفضل"، لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.


وتهدف المبادرة للحشد والتعريف بالخدمات المقدمة من خلال القافلة والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة،  بالإضافة إلي التوعية بأهم القضايا السلوكية مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

 وتقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة، والتعريف بأهمية التعليم لفتح فصول لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج "لا أمية مع تكافل"، بالاضافة الى  متابعة تلبية الخدمات والاحتياجات للصيادين، والتوعية بخطورة زواج الأطفال.

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التضامن الاجتماعي الخدمات المقدمة الدقهلية اليوم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية برنامج تكافل وكرامة دكتور ايمن مختار

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