الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي (صور)

وصول وزيرة التضامن
وصول وزيرة التضامن الدقهلية، فيتو

استقبل الدكتور أيمن  مختار محافظ الدقهلية  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي  لوضع حجر أساس مركز التمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة، ضمن حملة وزارة التضامن " بالوعي مصر بتتغير للأفضل.

وصول وزيرة التضامن الدقهلية، فيتو

ورافق محافظ الدقهلية النائب احمد الحديدي عضو مجلس النواب عن مركز المطرية، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن الزيارة وضع حجر أساس مركز التمكين الاقتصادي لصيادي بحيرة المنزلة، ولقاء مع أسر الصيادين، وافتتاح المركز التأهيل بشربين ضمن مبادرة “حياة كريمة” وإطلاق مبادرة “اتوبيس ياله كفالة” بجامعة المنصورة.

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لحظة الوصول، فيتو

وتبدأ الفاعليات في جامعة المنصورة   بمارثون جرى لتدشين مبادرة يالا كفالة بجامعة المنصورة والتى أطلقتها مؤسسة يالا كفالة بالتعاون مع هيئة رعاية الطفولة للتوعية بالكفالة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب
وذلك الساعة الواحدة ظهرا يبدأ الماراثون من بوابة البارون حتى القرية الأولمبية.

لحظة الوصول، فيتو

وتأتي زيارة وزيرة التضامن لمحافظة الدقهلية في أعقاب أطلاق الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى لحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" في قرى حياة كريمة بأربعة محافظات: بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وعدد من محافظات مصر وذلك بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" تستهدف كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأن الحملة ستركز على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة، بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.

وأكدت، أنه من المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف سيدة من السيدات فى سن الإنجاب، والتى تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، وأنه سيتم التعاون مع مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، كما أكدت أن الرائدات المجتمعيات سيكون لهن دورا كبيرا فى التوعية وفى حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديث بياناتها دوريا على مدار العام.

لحظة الوصول،فيت 

وأضافت الوزيرة، أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصري فى معركته ضد الفقر والمرض والتطرف تلك الثقافة التى بنيت على التمرد وغياب الوعي، كما أن وراء كل أزمة أو تحدٍ يواجه التنمية شبح اسمه “الوعي”، مشيرةً إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمنُ فى ثقافة شعبها، وأن بقاءَ الدولةِ وتقدمها مرهونٌ بتحضرِ مواطنيها ووعيهم، وأن الثقافةَ المبنيةَ على الوعى الوطنى السليم قادرة على أن تحول المجتمع إلى جنة تتسع للجميع، خاصة أن الوعى ليس مفهوما انعزاليًا ولا إقصائيًا.

وأشارت إلى أن الإعلام هو الذراع الأساسي للدولة فى تنمية الوعى وإيجاد مناخ عام يسمح بالتنمية والاستثمار والتعايش السلمى بين أطياف الشعب المختلفة، كما أنه يشكل جزءًا أساسيًا من النسيج الثقافي للمجتمع برمته، إذ أنه يتفاعل ويؤثر في الوجدان والمفاهيم والقيم.

 

اليوم، وزيرة التضامن في جولة داخل محافظة الدقهلية

غدا وزيرة التضامن في زيارة لمحافظة الدقهلية، تعرف على برنامج الجولة

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