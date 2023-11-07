الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

فيما يؤكد أن الخلافات ما زالت مستمرة، ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الأمير البريطاني هاري رفض دعوة لحضور حفل يوم ميلاد والده الملك تشارلز الـ 75.

جاء ذلك بعد شهرين فقط من رفض دعوة إلى بالمورال في ذكرى وفاة الملكة اليزابيث الثانية.

حفل عيد الميلاد

وسيقيم الملك تشارلز حفلًا بمناسبة يوم ميلاده في كلارنس هاوس يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري.

وسيظهر أفراد العائلة والأصدقاء المقربون في الحفل، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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لقب "السمو الملكي"

وقد تلقى دوق ساسكس سابقًا دعوة لحضور الحفل، فيما يُعتقد أنها محاولة من الملك لاسترضاء ابنه الذي تم تجريده وزوجته ميجان ماركل من لقب "السمو الملكي"، وخروجهما كعضوين عاملين في الأسرة الملكية في 2020، ثم عزل هاري من منصب قائد البحرية في 2022، ورفض هاري الدعوة لأن العلاقة بينهما لا تزال معقدة.

جنازة الملكة

ويرى الكثيرون أن هاري وتشارلز لم يلتقيا أو يتحدثا مع بعضهما البعض شخصيًا منذ سبتمبر الماضي، عندما سافر هاري من كاليفورنيا لحضور جنازة الملكة، وفقًا لصحيفة "صنداي تايمز".

وكان هاري قد قام بزيارة سريعة إلى المملكة المتحدة في مايو الماضي لحضور تتويج والده، لكنه عاد إلى الولايات المتحدة، بعد أقل من 24 ساعة في بريطانيا، للاحتفال بيوم ميلاد ابنه آرتشي الرابع.