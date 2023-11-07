رفع 1500 طن مخلفات بمحيط المدارس بحي شمال الجيزة

تواصل محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي شمال الجيزة حملاتها الموسعة، وذلك في إطار خطة عمل يومية لتحسين مستوى النظافة.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن رفع 1500 طن من المخلفات والرتش بمحيط المدارس وبقطع الأراضى الفضاء والطرق من خلال 102 نقلة بمعدات وفرق هيئة النظافة خلال شهر.



وشهدت الجهود تنظيم عدد ثلاث حملات مكبرة يوميًا لمتابعة حالة النظافة ورفع المخلفات وبإجمالى 40 طن مخلفات يوميًا إلى جانب تنظيم حملات أسبوعية مكبرة تستهدف قطع الأراضى الفضاء والبؤر التى تم رصد تراكم للمخلفات بها والتى تصل إلى 155 طن مخلفات يتم رفعها بالحملة الاسبوعية الواحدة مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتحسين حالة النظافة.ووجهت محافظة الجيزة حملاتها بعدد ١٠ قطع لرفع كافة المخلفات منها.

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محافظ الجيزة

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة رصد حالة النظافة يوميًا بحي العجوزة وتوجيه حملات لرفع أى مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحى العجوزة بالدفع بحملات موسعة لرفع أى تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضى الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات لرفع كفاءة النظافة.

غلق وتشميع قاعة أفراح منيل شيحة



وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بتنفيذ حملة مكبرة على القاعة بالتعاون مع شرطة المرافق ومصادرة عدد من حالات الإشغال ومكبرات الصوت والسماعات الضخمة وغلق وتشميع القاعة إلى جانب قطع المرافق عنها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وجار المتابعة لضمان عدم تكرار المخالفة بمتابعة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

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