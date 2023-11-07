الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة كأعلى مستوى منذ 12 عامًا

رفع الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة الأسترالية، بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.35% كأعلى مستوى فى 12 عامًا، ورغم ذلك يتفاعل الدولار الأسترالي سلبيا مع القرار الذي جاء طبقًا لتوقعات السوق.

تراجع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل نظيره الأمريكي، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.

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سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بأكثر من 0.5% إلى 0.6455، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.6489، وسجل أعلى مستوى عند 0.6503.

بنك الاحتياطي الأسترالي، فيتو

فقد الدولار الأسترالي أمس الاثنين، نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 65.23 سنتًا.

قرار الاحتياطي الأسترالي اليوم

طبقًا لتوقعات السوق، قرار الاحتياطي الأسترالي اليوم الثلاثاء، رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.35%، والذي يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.

الاحتياطي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى فى 12 عام

يأتي هذا القرار بعد أربع اجتماعات متتالية من توقف مسار تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وذلك لمواجهة تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى على البنك الاحتياطي الأسترالي.

ويعتبر هذا الاجتماع هو الثاني تحت قيادة "ميشيل بولوك" كمحافظ رسمي لبنك الاحتياطي الأسترالي، بعد انتهاء ولاية "فيليب لوي" في 17 سبتمبر الماضي، وتعد بولوك هي أول امرأة تتقلد هذا المنصب منذ تأسيس البنك في عام 1959‎.‎

وقال الاحتياطي الأسترالي: رأي مجلس إدارة البنك إن زيادة أسعار الفائدة اليوم لها ما يبررها، ولضمان عودة التضخم إلى المستهدف فى فترة زمنية معقولة.

وأضاف الاحتياطي الأسترالي، أن التضخم في البلاد تجاوز ذروته، لكنه لا يزال مرتفعًا جدًا ويثبت أنه أكثر استدامة مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر‎.‎

وأوضح، أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلك تشير إلى أنه فى حين أن تضخم أسعار السلع قد تراجع بشكل أكبر، فإن أسعار العديد من الخدمات مستمرة فى الارتفاع بسرعة، مضيفا أنه في حين أن التوقعات المركزية تشير إلى أن تضخم مؤشر أسعار المستهلك سيستمر في الانخفاض، يبدو أن التقدم فى هذا الاتجاه أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق.

مؤشر أسعار المستهلكين

وقال الاحتياطي الأسترالي، إنه من المتوقع الآن أن يصل معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 3.5% بحلول نهاية عام 2024، وأن يكون عند أعلى النطاق المستهدف بنسبة 2 إلى 3% بحلول نهاية عام 2025.

وتابع: تظل عودة التضخم إلى المستهدف خلال فترة زمنية معقولة من أولويات المجلس، وإن ارتفاع معدلات التضخم يجعل الحياة صعبة على الجميع ويضر بأداء الاقتصاد، مشيرا إلى إنه ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستهدف في إطار زمني معقول، سيعتمد على البيانات والتقييم المتطور للمخاطر.