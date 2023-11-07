الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رش 990 رأس حيوان وعلاج 20 في قافلة إرشادية بمدينة منشأة القناطر بالجيزة

قافلة بيطرية للكشف
قافلة بيطرية للكشف علي مواشي منشأة القناطر، فيتو

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة قافلة بيطرية خدمية إرشادية بمدينة منشأة القناطر  اليوم الثلاثاء وقد شارك بالقافلة أطباء إدارة المدينة البيطرية.
وفيما يلي بيان بأعمال القافلة:-
-  تم رش 990 رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.
-  تم تجريع 540 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.
-  تم أخذ 33) عينة دم  لفحص مرض البروسيلا.
-  تم عمل فحص تناسلي عن طريق الجس المستقيمي لـ (40) رأس ماشية.
-  تم علاج (20) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
-  تم عمل ( 15 ) كشف سونار لتشخيص الأمراض.
-  تم علاج  (150) طائر ضد الامراض البكتيرية.
-  تم عمل ندوة إرشادية عن مرض البروسيلا وتأثيره على النواحي الاقتصادية وطرق الوقاية منه.

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يأتي ذلك بناء على تعليمات  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية  لخدمة ودعم المربين في كافة أنحاء المحافظة تم بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطري بالجيزة وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال. 
 

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

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احمد راشد محافظ الجيزة الأمراض البكتيرية الامراض الباطنية الدكتور علاء عبد العال الطب البيطري بالجيزة مدير مديرية الطب البيطري منشأة القناطر

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