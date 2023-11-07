الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ضبط 15 سيارة مخالفة ورفع 552 حالة إشغال بالهرم

ضبط سيارات مخالفة
ضبط سيارات مخالفة في الهرم، فيتو

 شن حي الهرم حملة تحت إشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس الحي، وذلك في استجابة فورية لشكاوى المواطنين من موقف ميكروباصات عشوائي بمنطقة الكوم الأخضر، وتم ضبط  15 سيارات مخالفة وكلبشه هذه السيارات مع تحرير غرامات لتحقيق الانضباط في تيسير حركة المشاة والمرور.

كما تم توعية المحلات بأهمية توفير سلات لجمع المخلفات مع الإنذار بتحرير محاضر في حال عدم الالتزام كما تم رفع 552 إشغال من الأكشاك والكافيهات المخالفة.

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حملات حي جنوب الجيزة 

 كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة، والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت شوارع المدرسة وأحمد ماهر وسعد زغلول والصناديلي والغرفة التجارية والمحطة والأهرام من ميدان الجيزة والبحر الأعظم وجزيرة الدهب والمحطة والمدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع.

وأسفرت الحملات عن رفع حوالي ٥٠٠ حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية والتحفظ علي عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الاتجاه وفي غير الأماكن المخصصة لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام  على مدار اليوم.

 

قطاع إشغالات المنيرة

وشن مسئولو قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة 250 إشغالا ثابتا أو متحركا.

كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة السيد أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور.

حملة تموينية مكبرة بمحافظة الجيزة
كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر جنح عدم إعلان أسعار للأنشطة، و٥ محاضر جنح عدم حمل شهادة صحية، و٣ محاضر جنح غلق تموين، محضر جنح غلق مستودع بوتاجاز.

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