منها الدوائي والجراحي، أسباب الشخير وطرق العلاج

يمكن للشخير تعطل النوم وهو حالة شائعة وتحدث هذه الحالة عندما لا يتمكن الهواء من التدفق بسهولة عبر الانف أو الفم، عادةً لا يكون الشخير الخفيف أو العرضي مدعاة للقلق، ولكن الشخير المزمن يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

الشخير، فيتو

ما هو الشخير؟

ويشير الشخير إلى صوت قعقعة أو شخير أو تذمر يصدره بعض الأشخاص أثناء النوم، ويحدث ذلك عندما يكون هناك انسداد في مجرى الهواء.

هل الشخير طبيعي؟

يعد الشخير أمر شائع وطبيعي لدى الكثير من الناس في الواقع ويعاني الجميع تقريبًا من الشخير في مرحلة ما، بما في ذلك الرضع والأطفال الصغار.

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لكن الشخير بصوت عالٍ ومزعج قد يشير إلى انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة تؤدي إلى توقف التنفس مؤقتًا أثناء النوم، وإذا حدث الشخير مع نوبات انقطاع النفس (لهث الهواء أثناء النوم) وأعراض أخرى مثل التعب أو التهيج، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

أعراض الشخير

تختلف أصوات الشخير من شخص لآخر، الشخير قد يبدو مثل:

اهتزازات هادئة.

صفير.

التذمر.

قرقرة.

الأشخاص الذين يشخرون قد يقومون أيضًا بما يلي:

التقلب أثناء النوم.

استيقظ مع حلق جاف أو ملتهب.

الشعور بالتعب أثناء النهار.

الصداع.

تقلب المزاج أو الانفعال.

مواجهة صعوبة في التركيز.

اسباب الشخير

عند التنفس يتم دفع الهواء عبر الأنف والفم والحلق، ويمكن أن يؤدي الانسداد في مجرى الهواء إلى اهتزاز هذه الأنسجة ضد بعضها البعض أثناء تحرك الهواء عبر:

الفم الرخو (الجزء الخلفي من سقف فمك).

اللوزتين.

اللحمية.

اللسان.

وتُحدث الاهتزازات ضجيجًا هادرًا (ما يعرف بالشخير).

وتوجد عدة عوامل مختلفة يمكن أن تسبب انسداد مجرى الهواء، بما في ذلك:

العمر، الشخير أكثر شيوعًا مع التقدم في السن بسبب انخفاض قوة العضلات، مما يتسبب في انقباض المسالك الهوائية (الانكماش).

الكحول والمهدئات، وتعمل المشروبات التي تحتوي على الكحول وبعض الأدوية على استرخاء العضلات، مما يحد من تدفق الهواء عبر الأنف والفم والحلق.

مشاكل جسدية، يمكن أن يؤدي تضخم اللحمية أو اللوزتين الكبيرتين أو اللسان الكبير إلى صعوبة تدفق الهواء عبر الأنف والفم، ويمكن أيضًا أن يؤدي انحراف الحاجز الأنفي (عندما يكون الغضروف الذي يفصل بين فتحتي الأنف بعيدًا عن المركز) إلى منع تدفق الهواء.

الشخير، فيتو

الجنس، الشخير أكثر شيوعًا الذكور.

تاريخ العائلة، الشخير ينتشر في العائلات، إذا كان أحد الوالدين البيولوجيين يعاني من الشخير، فمن المرجح أن يعاني الابن من الشخير أيضًا.

الصحة العامة، يؤدي احتقان الأنف بسبب الحساسية ونزلات البرد إلى منع تدفق الهواء عبر الفم والأنف، كما أن النساء الحوامل أكثر عرضة للشخير بسبب التغيرات الهرمونية.

الوزن، ويعد الشخير واضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 25) أو السمنة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30).

هل الشخير سيء؟

الشخير ليس بالضرورة سيئا، فمعظم الاشخاص يقمون به في مرحلة ما خلال حياتهم، ولكن يجب الذهاب إلى الطبيب إذا كان يشخر بصوت عالٍ، أو إذا كان الشخير يعطل جودة النوم.

علاج الشخير

يستخدم مقدمو الرعاية الصحية مجموعة واسعة من العلاجات للحد من الشخير، ويعتمد الخيار المناسب لك على عدة عوامل، بما في ذلك مدى خطورة الشخير، وتاريخك الصحي.

علاجات الشخير الدوائية والسلوكية

تركز علاجات الشخير غير الجراحية على تحسين وضعية النوم أو فتح مجاري الهواء، وقد تشمل هذه العلاجات ما يلي:

تغيير نمط الحياة، إن تغيير وضع النوم، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكحول، والحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يقلل من الشخير.

الأدوية، تعمل أدوية البرد والحساسية على تخفيف احتقان الأنف وتساعد على التنفس بحرية.

شرائط الأنف، ويمكن أن يساعد ارتداء شرائط الأنف (أشرطة مرنة تلتصق بالجزء الخارجي من أنفك) في إبقاء الممرات الأنفية مفتوحة.

الأجهزة عن طريق الفم، إن ارتداء جهاز فموي أثناء النوم يحافظ على الفك في الموضع المناسب حتى يتمكن الهواء من التدفق، وقد يطلق عليه مقدم الرعاية الصحية جهاز الفم أو واقي الفم، يستخدم واقي الفم المستخدم لأغراض أخرى مثل الرياضة لا يعالج الشخير.

الشخير، فيتو

علاجات الشخير الجراحية

قد يستخدم مقدمو الرعاية الصحية الجراحة لعلاج الشخير الشديد والهدف من الجراحة هو تقليص أو إزالة الأنسجة الزائدة أو تصحيح مشكلة هيكلية (مثل انحراف الحاجز الأنفي)، وقد تشمل العلاجات الجراحية ما يلي:

رأب اللهاة والحنك بمساعدة الليزر (LAUP)، يقلل LAUP من الأنسجة الموجودة في الحنك الرخو ويحسن تدفق الهواء.

علاج الاستئصال، تسمى هذه التقنية أيضًا باسم(Somnoplasty) وتستخدم طاقة الترددات الراديوية لتقليص الأنسجة الزائدة في الحنك الرخو واللسان.

رأب الحاجز الأنفي, إذا كان لدي المريض حاجز منحرف، فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية رأب الحاجز الأنفي، وتعمل عملية رأب الحاجز الأنفي على تحسين تدفق الهواء عبر الانف عن طريق إعادة تشكيل الغضاريف والعظام.

استئصال اللوزتين، يقوم الجراح بإزالة الأنسجة الزائدة من الجزء الخلفي من الحلق (استئصال اللوزتين) أو الجزء الخلفي من الأنف (استئصال الغدانية).